Ana Sayfa | MEDYA 07/02/2017 14:36

Acun'dan flaÅŸ Ronaldinho hamlesi Survivor'a mÄ± dahil olacak


Acun, Ä°stanbul'a gelen Brezilya'nÄ±n efsane futbolcusu Ronaldinho'ya Survivor'a katÄ±lmasÄ± iÃ§in teklif yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Menajer Ãœmit Akbulut, bu iddialarÄ± doÄŸruladÄ±.

Kendisini Ä°stanbul'da misafir eden Ümit Akbulut ile birlikte Hatay mutfaÄŸÄ±nÄ±n yemeklerini tadan Ronaldinho, kendisi için hazÄ±rlanan yemekleri ve ÅŸovlarÄ± görünce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemeyerek, telefonuyla her ÅŸeyi videoya aldÄ±. Mekan sahibi Burak Özdemir tarafÄ±ndan özel olarak hazÄ±rlanan etlerden tatlÄ±lara, pidelerden mezelere kadar üzerlerine kendi isimin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmesiyle kendinden geçen Ronaldinho, yemek sonrasÄ± Türk çayÄ± içmeyi de ihmal etmedi.YÄ±ldÄ±z futbolcu, yemekleri 'Fantastik' olarak tanÄ±mlarken, "Yemeklerin güzel olduÄŸundan bahsetmiÅŸlerdi fakat böylesini de beklemiyordum. MuhteÅŸem yemekleriniz var." dedi. En kÄ±sa zamanda tekrardan geleceÄŸini de ifade eden Ronaldinho'nun Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±na da katÄ±lacaÄŸÄ± konuÅŸurken, Menajer Ümit Akbulut, "Acun IlÄ±calÄ±'dan Survivor konusunda bir davet aldÄ±k evet doÄŸru. Dominik'te onlarÄ± ziyaret edebiliriz, Ronaldinho bu duruma sÄ±cak baktÄ±." dedi.

Kaynak: AMK Spor

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