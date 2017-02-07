Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat hakkÄ±nda flaÅŸ FETÃ– kararÄ±

Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat'Ä±n ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki Pana Film'in Kurtlar Vadisi Darbe isimli dizi iÃ§in baÅŸvuruda bulunmalarÄ± Ã¼zerine mahkeme kararÄ±yla takipsizlik verildi.

Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat'Ä±n FETÖ soruÅŸturmasÄ±nda Pana Film 24 MayÄ±s 2016 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne (TSE) "Kurtlar Vadisi Darbe" ismiyle marka baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu. BaÅŸvurunun 15 Temmuz darbe giriÅŸimi öncesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TSE suç oluÅŸturabileceÄŸi iddiasÄ±yla savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. Suç duyurusunun ardÄ±ndan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan "terör örgütüne üye olmak" suçundan Pana Film ortaklarÄ± Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canbolat hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nan Necati ÅžaÅŸmaz, Kurtlar Vadisi Darbe'yi dizi film olarak 100 bölüm halinde çekmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Senaryonun ön hikayesi incelendiÄŸinde paralel ve antiparalel yapÄ±nÄ±n tek anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konu Polat'Ä±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve yerine kontrol edebilecekleri birinin geçmesidir. Ana fikri MÄ°T krizi ve 17-25 AralÄ±k'Ä± da kapsayacak ÅŸekilde FETÖ terör örgütü tarafÄ±ndan yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan deÄŸiÅŸik darbe planlarÄ±nÄ± iÅŸlemekti. Böylelikle yüce Türk milletini aydÄ±nlatmak gerçekleri görmesini amaçlamÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.

KOVUÅžTURMAYA YER YOK KARARI

AlÄ±nan ifadelerin ve yapÄ±lan incelemelerin sonunda savcÄ±lÄ±k, senaryoda anlatÄ±lan olaylarÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle paralellik arz etmediÄŸi gibi senaryo kahramanlarÄ±nÄ±n paralel devlet yapÄ±lanmasÄ± ile mücadele edildiÄŸini belirtti. Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat'Ä±n silahlÄ± terör örgütü FETÖ/PDY ile baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n tespit edilemediÄŸini belirten savcÄ±lÄ±k ÅŸüphelilerin terör örgütü üyesi olmadÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan kovuÅŸturmaya yer yok kararÄ± verdi.