Fahire Kara olayÄ±yla ilgili tÃ¼yler Ã¼rperten gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

1990 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Hac faciasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lan ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sonradan ortaya Ã§Ä±kan Fahire Kara ile ilgili her geÃ§en gÃ¼n Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor

Müge AnlÄ± ile "TatlÄ± Sert" programÄ±nda aranan Fahire Kara'nÄ±n bir Yemen'li tarafÄ±ndan alÄ±konulduÄŸu öÄŸrenilmiÅŸti. Umre'den yeni gelen bir izleyici Fahire Kara'nÄ±n evden çÄ±kartÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suudi Arabistan'da 3 çocuÄŸu olduÄŸunu belirtti. 1990 yÄ±lÄ±nda Suudi Arabistan'da eÅŸiyle birlikte hac vazifesini yerine getirirken yaÅŸanan izdihamda hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve kendinden bir daha haber alÄ±namayan Fahire Kara hakkÄ±nda yeni bilgiler gelmeye baÅŸladÄ±.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DA 3 ÇOCUÄžU VAR

Türkiye'nin en çok izlenen sabah kuÅŸaÄŸÄ± "Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert" programÄ±nda Umre'den yeni gelen bir izleyici yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve orada konuÅŸulanlarÄ± anlattÄ±. Fahire Kara hakkÄ±nda Müge AnlÄ±'ya konuÅŸan kiÅŸi, Fahire Kara'nÄ±n Suudi Arabistan'da 3 çocuÄŸu olduÄŸunu söyledi.

"FAHÄ°RE KARA'YI KAÇIRAN Ä°DAM EDÄ°LECEK"

Suudi Arabistan'da Fahire Kara'nÄ±n kaçÄ±rÄ±lma olayÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸunu belirten kiÅŸi Fahire Kara'yÄ± alÄ±koyan kiÅŸinin idam edileceÄŸini belirterek "Suudi Arabistan'da Fahire Kara'yÄ± kaçÄ±ran Yemenli adam konuÅŸuluyor. Bu adamÄ±n idam edileceÄŸi halk arasÄ±nda konuÅŸulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ." dedi.

FAHÄ°RE KARA'YI KAÇIRANLAR DIÅžARI ÇIKARMIYOR!

YapÄ±lan haberlerin ardÄ±ndan Fahire Kara'yÄ± kaçÄ±ran adamÄ±n damadÄ± ile görüÅŸüldüÄŸünü ifade ederken, Fahire Kara'nÄ±n iki oÄŸlu ve kÄ±zÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi. OÄŸlunun devlet görevinde bulunduÄŸunu ve oradaki insanlarÄ±n çekindiÄŸi biri olduÄŸunu söyledi. KÄ±zÄ±nÄ±n ise bir Türk ile evlendiÄŸini ve o kiÅŸinin UrfalÄ± Davut olduÄŸunu ifade etti. AyrÄ±ca Fahire Kara'nÄ±n ailesinin onu aradÄ±ÄŸÄ±ndan haberi olduÄŸunu söyleyen Müge AnlÄ±, Fahire Kara'nÄ±n internet üzerinden çocuklarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da görmüÅŸ. Fahire Kara'yÄ± kaçÄ±ran kiÅŸinin Yemenli olduÄŸu ve 85 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ise diÄŸer bilgiler arasÄ±nda. Müge AnlÄ±'nÄ±n Fahire Kara dosyasÄ±nÄ± açarak ATV canlÄ± yayÄ±nlarÄ±nda Fahire Kara'yÄ± aramaya baÅŸlamasÄ±ndan itibaren dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

FAHÄ°RE KARA NEDEN BULUNAMIYOR?

Fahire Kara'nÄ±n Arabistan'da dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lmama sebebi ortaya çÄ±ktÄ±. Arabistan'daki çocuklarÄ±ndan birinin güvenlik güçlerinde görev yaptÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye'nin Cidde BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun Fahire Kara'yÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmesi ve annesinin bulunduÄŸu takdirde babasÄ±nÄ±n asÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmesi nedeniyle Fahire Kara'yÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmamÄ±ÅŸlar.

YEREL HALK FAHÄ°RE KARA'YI TANIYOR AMA BÄ°LGÄ° VERMÄ°YOR!

Arabistan'daki Fahire Kara'yÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yerel halkÄ±n kendisini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± fakat güvenlik güçlerinde çalÄ±ÅŸan oÄŸlundan çekindikleri için bilgi vermedikleri ortaya çÄ±ktÄ±. KaçÄ±ran ailenin babalarÄ±nÄ±n bu olaydan dolayÄ± asÄ±lacaÄŸÄ± korkusu yaÅŸadÄ±klarÄ± ve Fahire Kara'ya baskÄ± yaparak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmadÄ±klarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca Fahire Kara'nÄ±n daha önce evi olarak ihbar edilen yerin Fahire Kara'nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± yer deÄŸil, sattÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalarÄ± koymak için depo olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bir mekan olduÄŸu öÄŸrenildi.

FAHÄ°RE KARA'NIN EVÄ° BULUNDU!

Arabistan'da hac görevini icra eden Türk bir hacÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otelde çalÄ±ÅŸan bir görevlinin ise Fahire Kara'yÄ± kaçÄ±ran kiÅŸinin akrabasÄ± olduÄŸu ve her ÅŸeyi bildiÄŸi de Müge AnlÄ± tarafÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nda ulaÅŸÄ±ldÄ±. El Yahyavi camisinden bahseden Müge AnlÄ±, Yemenli aÅŸiretlerin yoÄŸunlukla ikamet ettiÄŸi bölgede Fahire Kara, çalÄ±ÅŸarak kazandÄ±ÄŸÄ± para ile kendisine iki katlÄ± bir ev almÄ±ÅŸ. Fahire Kara'yÄ± kaçÄ±ran ÅŸahsÄ±n otelde çalÄ±ÅŸan akrabasÄ± ise Müge AnlÄ± izleyicisine konu ile ilgili olarak 'OlayÄ±n üzerinden 30 sene geçti. Herkesin kendine göre bir düzeni var. Benim de burada biz düzenim var. Fahire Kara burada bir düzen kurdu, baÅŸlarda çok sÄ±kÄ±ntÄ± çekti. Türkiye'ye dönmek için çok uÄŸraÅŸtÄ± fakat aradan geçen yÄ±llar üzerine Türkiye'ye dönemeyeceÄŸini anlayÄ±nca Arabistan'da kendisine bir hayat kurdu. Çok çalÄ±ÅŸtÄ±, kendisine ait iki katlÄ± evi var. Buradan Türkiye'ye dönse kimin yanÄ±nda kalacak. Kim ona ne kadar bakacak. Ä°lk baÅŸta herkes onu aÄŸÄ±rlayacak fakat 6 ay sonra ne olacak?" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸ.