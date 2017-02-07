Dominik'te mÃ¼thiÅŸ ziyafet bu gidiÅŸle balÄ±k kalmayacak

1990 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Hac faciasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lan ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sonradan ortaya Ã§Ä±kan Fahire Kara ile ilgili her geÃ§en gÃ¼n Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor