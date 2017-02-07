Dominik'te mÃ¼thiÅŸ ziyafet bu gidiÅŸle balÄ±k kalmayacak

Survivor 2017'de ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± 30'u aÅŸkÄ±n balÄ±k tutarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sevindirdi.
Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ünlüler takÄ±mÄ± neredeyse adadaki tüm balÄ±klarÄ± kuruttu. Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, 30'u aÅŸkÄ±n balÄ±k tuttu. AçlÄ±kla mücadele veren takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n karnÄ±nÄ± doyururak müthiÅŸ bir balÄ±k ziyafeti çektirdi. Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, aÄŸ atarak 30'u aÅŸkÄ±n balÄ±k tuttu. AçlÄ±kla mücadele veren yarÄ±ÅŸmacÄ±lar balÄ±klarÄ± görünce sevinç çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±na boÄŸuldu. Ünlüler takÄ±mÄ±nÄ±n balÄ±k ziyafeti görülmeye deÄŸerdi.