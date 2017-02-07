Ana Sayfa | MEDYA 07/02/2017 20:06

Dominik'te mÃ¼thiÅŸ ziyafet bu gidiÅŸle balÄ±k kalmayacak


Survivor 2017'de ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± 30'u aÅŸkÄ±n balÄ±k tutarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sevindirdi.

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ünlüler takÄ±mÄ± neredeyse adadaki tüm balÄ±klarÄ± kuruttu. Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, 30'u aÅŸkÄ±n balÄ±k tuttu. AçlÄ±kla mücadele veren takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n karnÄ±nÄ± doyururak müthiÅŸ bir balÄ±k ziyafeti çektirdi. Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, aÄŸ atarak 30'u aÅŸkÄ±n balÄ±k tuttu. AçlÄ±kla mücadele veren yarÄ±ÅŸmacÄ±lar balÄ±klarÄ± görünce sevinç çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±na boÄŸuldu. Ünlüler takÄ±mÄ±nÄ±n balÄ±k ziyafeti görülmeye deÄŸerdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Fahire Kara

Fahire Kara olayÄ±yla ilgili tÃ¼yler Ã¼rperten gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

1990 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Hac faciasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lan ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sonradan ortaya Ã§Ä±kan Fahire Kara ile ilgili her geÃ§en gÃ¼n Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor


Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat hakkÄ±nda flaÅŸ FETÃ– kararÄ±

Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat'Ä±n ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki Pana Film'in Kurtlar Vadisi Darbe isimli dizi iÃ§in baÅŸvuruda bulunmalarÄ± Ã¼zerine mahkeme kararÄ±yla takipsizlik verildi.


Acun'dan flaÅŸ Ronaldinho hamlesi Survivor'a mÄ± dahil olacak

Acun, Ä°stanbul'a gelen Brezilya'nÄ±n efsane futbolcusu Ronaldinho'ya Survivor'a katÄ±lmasÄ± iÃ§in teklif yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Menajer Ãœmit Akbulut, bu iddialarÄ± doÄŸruladÄ±.