FT yazdÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ekonomik bÃ¼yÃ¼me umutlarÄ±nÄ± varlÄ±k fonuna baÄŸladÄ±

Ä°ngiliz Financial Times, TÃ¼rkiye'de kamuya ait birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketin VarlÄ±k Fonu'na devredilmesini haber yaptÄ±

Haberde "Recep Tayyip ErdoÄŸan, zayÄ±f para birimi ve artan finanslama maliyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda, kiÅŸisel mirasÄ± ve ülke ekonomisi için kritik önemde olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü büyük altyapÄ± projelerini yürütebilmek için, ülkenin yeni varlÄ±k fonunu belirgin ÅŸekilde büyüttü" deniliyor.

Türk yetkililerin bu hamleyle fona, altyapÄ± projelerinde kullanÄ±lacak daha ucuz kredilere eriÅŸim saÄŸlayabilecek mali gücün verildiÄŸini söylediÄŸi belirtiliyor. Haber ÅŸöyle devam ediyor;

"Umut edilen, altyapÄ± projelerinin geçen yÄ±lki darbe giriÅŸiminden, bir dizi terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan ve hükümetin kovuÅŸturmalarÄ±ndan sonra zor duruma düÅŸen ekonomiyi hareketlendirmesi. Geçen yÄ±l yüzde 17 deÄŸer kaybeden Türk LirasÄ± dünyanÄ±n en kötü performans sergileyen para birimlerinden biri oldu ve tüm baÅŸlÄ±ca kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ± Türkiye'nin kredi notunu yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviyenin altÄ±na düÅŸündü. AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir Türk yetkili 'Bu, çok basit bir soruna çok zarÄ±if bir çözüm. En iyi ÅŸirketlerimizin gücüyle rekabetçi düzeylerde kredilere alÄ±nabilecek' dedi"

Ancak Financial Times, uzmanlarÄ±n bu hamlenin hükümetin finans sorunlarÄ±nÄ± gidermeye yardÄ±m edeceÄŸinden ÅŸüpheli olduklarÄ±nÄ± belirtiyor.

Haberde görüÅŸlerine yer verilen Global Source Partners UzmanÄ± Atilla YeÅŸilada, "VarlÄ±k Fonunu bir muhasebe oyunundan daha fazlasÄ± olarak görmenin zor olduÄŸunu" söylüyor.

'VarlÄ±k Fonunu çözüm olarak görmek zor'

YeÅŸilada "VarlÄ±k Fonu'nun yaklaÅŸan yabancÄ± fon bulma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na çözüm olarak görmek zor. Kredi notu Hazine'ninkinden daha fazla olmayacak ve projelerin ihtiyaç duyduÄŸu miktarÄ±, diyelim yÄ±lda 10 milyar dolarÄ± bulmak, Türk bankalarÄ± ve ÅŸirketlerini dÄ±ÅŸlayabilir" diyor.

Atilla YeÅŸilada ayrÄ±ca, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunu kazanmasÄ± halinde fonun "ülkenin ekonomik geliÅŸmesini yönlendirmede büyük bir vasÄ±tayÄ± ele geçirecek olan" CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "takdirinde" yönetileceÄŸini söylüyor.

Haberde ayrÄ±ca, fonun beÅŸ kiÅŸilik yönetim kurulunun ErdoÄŸan'a yakÄ±n isimlerden oluÅŸtuÄŸu ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a karÅŸÄ± sorumlu olacaÄŸÄ± söyleniyor. Financial Times, fonun denetlenmesi iÅŸinin de SayÄ±ÅŸtay yerine, baÄŸÄ±msÄ±z kuruluÅŸlara yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor.

Kaynak: BBC Türkçe