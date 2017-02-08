TÃ¼rkiye'nin unuttuÄŸu ÅŸehri dÃ¼nya basÄ±nÄ±na taÅŸÄ±dÄ±lar

CNN International, Ardahan'Ä±n Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸen ÅŸÃ¶lenle ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

ÇÄ±ldÄ±r Gölü Sosyal Tesisleri önünde üzeri buzla kaplÄ± ÇÄ±ldÄ±r Gölü üzerinde yapÄ±lan dördüncü ÇÄ±ldÄ±r Kristal Göl KÄ±ÅŸ Åžöleni büyük bir katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸti. Åžölene üst düzey bürokratlar, kamu kurum amirleri,siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve çok sayÄ±da ÅŸehir içi ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.Öte yandan 3 milyona yakÄ±n takipçisi olan dünyaca ünlü haber kanalÄ± CNN International da ÇÄ±ldÄ±r Gölü'nde çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± takipçileri ile paylaÅŸarak büyük bir sürprize imza attÄ±. FotoÄŸraf çok sayÄ±da beÄŸeni alÄ±rken, bir çok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ± yorumlarla ÇÄ±ldÄ±r'Ä±n neresi olduÄŸunu sordu.

Ä°ÅŸte CNN'in o gönderisi: