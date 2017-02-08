Ana Sayfa | MEDYA 08/02/2017 09:42

TÃ¼rkiye'nin unuttuÄŸu ÅŸehri dÃ¼nya basÄ±nÄ±na taÅŸÄ±dÄ±lar


CNN International, Ardahan'Ä±n Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸen ÅŸÃ¶lenle ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

ÇÄ±ldÄ±r Gölü Sosyal Tesisleri önünde üzeri buzla kaplÄ± ÇÄ±ldÄ±r Gölü üzerinde yapÄ±lan dördüncü ÇÄ±ldÄ±r Kristal Göl KÄ±ÅŸ Åžöleni büyük bir katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸti. Åžölene üst düzey bürokratlar, kamu kurum amirleri,siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve çok sayÄ±da ÅŸehir içi ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.Öte yandan 3 milyona yakÄ±n takipçisi olan dünyaca ünlü haber kanalÄ± CNN International da ÇÄ±ldÄ±r Gölü'nde çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± takipçileri ile paylaÅŸarak büyük bir sürprize imza attÄ±. FotoÄŸraf çok sayÄ±da beÄŸeni alÄ±rken, bir çok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ± yorumlarla ÇÄ±ldÄ±r'Ä±n neresi olduÄŸunu sordu.

Ä°ÅŸte CNN'in o gönderisi: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

financial times

FT yazdÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ekonomik bÃ¼yÃ¼me umutlarÄ±nÄ± varlÄ±k fonuna baÄŸladÄ±

Ä°ngiliz Financial Times, TÃ¼rkiye'de kamuya ait birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketin VarlÄ±k Fonu'na devredilmesini haber yaptÄ±


Dominik'te mÃ¼thiÅŸ ziyafet bu gidiÅŸle balÄ±k kalmayacak

Survivor 2017'de ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± 30'u aÅŸkÄ±n balÄ±k tutarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sevindirdi.

Fahire Kara

Fahire Kara olayÄ±yla ilgili tÃ¼yler Ã¼rperten gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

1990 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Hac faciasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lan ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sonradan ortaya Ã§Ä±kan Fahire Kara ile ilgili her geÃ§en gÃ¼n Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor