Survivor 2017'de dÃ¼n akÅŸam hayallerine kim veda etti

DÃ¼n akÅŸam eleme heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Survivor 2017'de Denisa yarÄ±ÅŸmaya veda etti.

TV8'in ve ekranlarÄ±n en heyecanlÄ± yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan biri olan Survivor'Ä±n 14. bölümü bu akÅŸam TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Survivor son bölümde yarÄ±ÅŸmaya bir kiÅŸi veda etti HaftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyunu sonrasÄ± kazanan taraf Ünlüler olmuÅŸ, Gönüllüler konseyde Erdi ve Denisa'nÄ±n ismini vermiÅŸti. Ä°kinci dokunulmazlÄ±k oyununda ise Gönüllüler üstünlük saÄŸlamÄ±ÅŸ, Ünlüler ise Sabriye ile Adem'in ismini eleme potasÄ±na çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Dün akÅŸamki elemede en az oyu alan Denisa olunca yarÄ±ÅŸmaya veda eden isim oldu.