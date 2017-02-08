Ana Sayfa | MEDYA 08/02/2017 11:57

CanlÄ± yayÄ±nda babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendi


KÄ±smetse Olur'un yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gelin adayÄ± Merve, canlÄ± yayÄ±nda babasÄ±nÄ±n vefat ettiÄŸini Ã¶ÄŸrenecek.

KÄ±smetse Olur 353. bölüm fragmanÄ±nda gelin adayÄ± Merve'yi ÅŸoke eden ölüm haberi geliyor. Eve gelen zarfta Merve'nin babasÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yazÄ±yor. Kanal D'nin her gün yayÄ±nlanan evlilik yarÄ±ÅŸma programÄ± 'KÄ±smetse Olur'da yarÄ±n ÅŸoke eden bir olay ekrana gelecek. KapÄ±ya gelen zarfÄ± gelin adaylarÄ±ndan Sibel açÄ±yor ve okuduklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda tüm adaylar büyük bir ÅŸok yaÅŸÄ±yor. Gelin adaylarÄ±ndan Merve, yarÄ±ÅŸma esnasÄ±nda eve gelen zarfla hayatÄ±nÄ±n en acÄ± haberini alacak ve babasÄ±nÄ±n vefat ettiÄŸi bilgisi kameralar önünde kendisiyle paylaÅŸÄ±lacak.

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