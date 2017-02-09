Ana Sayfa | MEDYA 09/02/2017 13:03

Ãœs bÃ¶lgesinde kalan Ã¼nlÃ¼ spiker saldÄ±rÄ± anÄ±na bÃ¶yle tanÄ±klÄ±k etti


Kurt DaÄŸÄ± Ãœst BÃ¶lgesi'nde 2 gÃ¼n boyunca kalan Erhan Ã‡elik ve haber ekibi, karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenirken Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±. Karakola yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan sonra Besta Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler.

TRT 1 Ana Haber ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ortaklaÅŸa planladÄ±ÄŸÄ± özel bir program çerçevesinde Erhan Çelik ve haber ekibi, geçtiÄŸimiz hafta sonu Türkiye'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki son karakolu olan Kurt DaÄŸÄ± Üst Bölgesi'nde toplam 48 saat geçirdi. Haber ekibi, tüm bu anlarda saldÄ±rÄ± hedefindeki karakolda çatÄ±ÅŸmanÄ±n bitmesini bekledi. ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ekip, sabaha karÅŸÄ± karakola en yakÄ±n birlik olan Besta Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na götürüldü.

Ä°ÅŸte o görüntülerden biri: 

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