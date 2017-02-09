Kara Sevda dizisinde verilen referandum mesajÄ± Ã§ok konuÅŸulacak

Kara Sevda dizisinin dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Emir ile Kemal arasÄ±nda yaÅŸanan "evet-hayÄ±r" tartÄ±ÅŸmasÄ± sosyal medyaya damgasÄ±nÄ± vurdu.

TRT ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un karÅŸÄ±sÄ±nda tutunmaya çalÄ±ÅŸan 'Kara Sevda' ilginç konularla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±nlanan bölümündeki Atatürk geçiÅŸli sahneler çok konuÅŸulmuÅŸ ve burada referandum mesajÄ± verildiÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Emir'in yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilmemesi üzerine "Bu benim imparatorluÄŸum" ÅŸeklindeki çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sosyal medyada büyük yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Referandum tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile gündeme gelmek dizinin senaristlerinin hoÅŸuna gitmiÅŸ olacak ki dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümde de ekran baÅŸÄ±ndakiler ilginç diyaloglara tanÄ±klÄ±k etti. Dizide Nihan'Ä±n kara sevdalÄ±sÄ± Kemal, polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sahnede "hayÄ±r" diye baÄŸÄ±rÄ±yor. Bu esnada kameralarÄ±n odaklandÄ±ÄŸÄ± Emir ise "evet" diyerek Kemal'in bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k veriyor.