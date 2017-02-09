VatanÄ±m Sensin'in 15. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda TÃ¼rkler ayaklanacak mÄ±

PerÅŸembe akÅŸamÄ±nÄ±n reyting rekortmeni VatanÄ±m Sensin dizisi 15.bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle yine nefesleri kesecek.

Sevilen dizide heyecan ve gerilim dolu anlar akÅŸama damgasÄ±nÄ± vurdu. Vasili, Türkleri Ä°zmir'den göç etmeye zorluyor. Hilal ve arkadaÅŸlarÄ± bu duruma karÅŸÄ± harekete geçiyor. Hilal ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n planÄ± ne? Vasili'nin Türkleri göç etmeye zorlama planÄ± harekete geçer. Bu fikri duyan Cevdet'in suratÄ±nda endeÅŸi görünür. PlanÄ± hayata geçirmek için Leon herkese duyuru yapar ve en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde evlerini boÅŸaltmalarÄ± gerektiÄŸini söyler.

Ancak Azize'nin sert tavrÄ±yla önemli bir ayaklanma baÅŸlar ve Türk bayraklarÄ± her yerde dalgalanÄ±r. Leon, bu tutumun sonlanmasÄ± için bayraklarÄ± toplatma emri verir. Lakin bu o kadar kolay olmayacaktÄ±r. Hilal ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ise kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirerek Türk halkÄ±na umut vereceÄŸi önemli bir planÄ± vardÄ±r. EkranlarÄ±n sevilen merakla izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin 15. bölümü ile yine sevenlerini ekran baÅŸÄ±na kilitledi. VatanÄ±m Sensin son bölümünü izlemek ve son geliÅŸmelerden haberdar olmak için aÅŸaÄŸÄ±daki linke tÄ±klayÄ±n.



