Ana Sayfa | MEDYA 09/02/2017 17:00

VatanÄ±m Sensin'in 15. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda TÃ¼rkler ayaklanacak mÄ±


PerÅŸembe akÅŸamÄ±nÄ±n reyting rekortmeni VatanÄ±m Sensin dizisi 15.bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle yine nefesleri kesecek.

Sevilen dizide heyecan ve gerilim dolu anlar akÅŸama damgasÄ±nÄ± vurdu. Vasili, Türkleri Ä°zmir'den göç etmeye zorluyor. Hilal ve arkadaÅŸlarÄ± bu duruma karÅŸÄ± harekete geçiyor. Hilal ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n planÄ± ne? Vasili'nin Türkleri göç etmeye zorlama planÄ± harekete geçer. Bu fikri duyan Cevdet'in suratÄ±nda endeÅŸi görünür.  PlanÄ± hayata geçirmek için Leon herkese duyuru yapar ve en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde evlerini boÅŸaltmalarÄ± gerektiÄŸini söyler.  

Ancak Azize'nin sert tavrÄ±yla önemli bir ayaklanma baÅŸlar ve Türk bayraklarÄ± her yerde dalgalanÄ±r. Leon, bu tutumun sonlanmasÄ± için bayraklarÄ± toplatma emri verir. Lakin bu o kadar kolay olmayacaktÄ±r. Hilal ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ise kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirerek Türk halkÄ±na umut vereceÄŸi önemli bir planÄ± vardÄ±r.  EkranlarÄ±n sevilen merakla izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin 15. bölümü ile yine sevenlerini ekran baÅŸÄ±na kilitledi. VatanÄ±m Sensin son bölümünü izlemek ve son geliÅŸmelerden haberdar olmak için aÅŸaÄŸÄ±daki linke tÄ±klayÄ±n.


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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


VatanÄ±m Sensin'e sÃ¼rpriz isim kadroya kim dahil oldu

VatanÄ±m Sensin dizisine Serhat Tutumluer de dahil oluyor. Dizide Yunan komutanÄ± canlandÄ±racak.


Kara Sevda dizisinde verilen referandum mesajÄ± Ã§ok konuÅŸulacak

Kara Sevda dizisinin dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Emir ile Kemal arasÄ±nda yaÅŸanan "evet-hayÄ±r" tartÄ±ÅŸmasÄ± sosyal medyaya damgasÄ±nÄ± vurdu.


Ãœs bÃ¶lgesinde kalan Ã¼nlÃ¼ spiker saldÄ±rÄ± anÄ±na bÃ¶yle tanÄ±klÄ±k etti

Kurt DaÄŸÄ± Ãœst BÃ¶lgesi'nde 2 gÃ¼n boyunca kalan Erhan Ã‡elik ve haber ekibi, karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenirken Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±. Karakola yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan sonra Besta Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler.