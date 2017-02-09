VatanÄ±m Sensin'e sÃ¼rpriz isim kadroya kim dahil oldu

VatanÄ±m Sensin dizisine Serhat Tutumluer de dahil oluyor. Dizide Yunan komutanÄ± canlandÄ±racak.

BaÅŸrollerinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in yer aldÄ±ÄŸÄ± "VatanÄ±m Sensin oyuncu kadrosunu geniÅŸletmeye devam ediyor. Tarihi sahneleri ve karakteriyle dikkat çeken diziye geçtiÄŸimiz hafta YüzbaÅŸÄ± Yakup rolüyle Fatih Artman dahil olmuÅŸtu. "VatanÄ±m Sensin"e bu hafta ise bir sürpriz isim daha dahil olacak. Dizinin yeni bölümümlerinde Serhat Tutumluer de rol alacak. Filinta dizisinin Boris'i Serhat Tutumluer, Yunan BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n görevlendirdiÄŸi bir Yunan komutanÄ±nÄ± canlandÄ±racak.

VatanÄ±m Sensin 15. Bölüm fragmanÄ±: