Ana Sayfa | MEDYA 09/02/2017 16:55

VatanÄ±m Sensin'e sÃ¼rpriz isim kadroya kim dahil oldu


VatanÄ±m Sensin dizisine Serhat Tutumluer de dahil oluyor. Dizide Yunan komutanÄ± canlandÄ±racak.

BaÅŸrollerinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in yer aldÄ±ÄŸÄ± "VatanÄ±m Sensin oyuncu kadrosunu geniÅŸletmeye devam ediyor. Tarihi sahneleri ve karakteriyle dikkat çeken diziye geçtiÄŸimiz hafta YüzbaÅŸÄ± Yakup rolüyle Fatih Artman dahil olmuÅŸtu. "VatanÄ±m Sensin"e bu hafta ise bir sürpriz isim daha dahil olacak. Dizinin yeni bölümümlerinde Serhat Tutumluer de rol alacak. Filinta dizisinin Boris'i Serhat Tutumluer, Yunan BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n görevlendirdiÄŸi bir Yunan komutanÄ±nÄ± canlandÄ±racak.

VatanÄ±m Sensin 15. Bölüm fragmanÄ±: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


VatanÄ±m Sensin'in 15. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda TÃ¼rkler ayaklanacak mÄ±

PerÅŸembe akÅŸamÄ±nÄ±n reyting rekortmeni VatanÄ±m Sensin dizisi 15.bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle yine nefesleri kesecek.


Kara Sevda dizisinde verilen referandum mesajÄ± Ã§ok konuÅŸulacak

Kara Sevda dizisinin dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Emir ile Kemal arasÄ±nda yaÅŸanan "evet-hayÄ±r" tartÄ±ÅŸmasÄ± sosyal medyaya damgasÄ±nÄ± vurdu.


Ãœs bÃ¶lgesinde kalan Ã¼nlÃ¼ spiker saldÄ±rÄ± anÄ±na bÃ¶yle tanÄ±klÄ±k etti

Kurt DaÄŸÄ± Ãœst BÃ¶lgesi'nde 2 gÃ¼n boyunca kalan Erhan Ã‡elik ve haber ekibi, karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenirken Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±. Karakola yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan sonra Besta Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler.