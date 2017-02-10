MÃ¼ge AnlÄ±'ya verilen cezanÄ±n ardÄ±ndan RTÃœK'ten ÅŸok hamle

RTÃœK ATV kanalÄ±ndan ekrana gelen MÃ¼ge AnlÄ±â€™nÄ±n programÄ±na kestiÄŸi 1 milyon 320 bin liralÄ±k para cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

RTÜK, tarihinin en aÄŸÄ±r cezasÄ±nÄ± AnlÄ±'nÄ±n programÄ± için, ATV’ye vermiÅŸ ve “Ä°nsan kaçakçÄ±larÄ±yla canlÄ± baÄŸlantÄ±” nedeniyle 1 milyon 320 bin lira ceza kesmiÅŸti. Müge AnlÄ±, seri katil zanlÄ±sÄ± Atalay Filiz'in arandÄ±ÄŸÄ± günlerde yayÄ±nlanan programÄ±nda, insan kaçakçÄ±larÄ±na telefonla baÄŸlanmÄ±ÅŸ ve Filiz'in kaçÄ±rÄ±lmasÄ±na aracÄ± olmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±klayan kaçakçÄ±larÄ± seyirciye alkÄ±ÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca “Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz ?” sorusunu da yöneltmiÅŸti.

CHP'LÄ° ALTIOK ÅžÄ°KAYET ETTÄ°

CHP Ä°zmir Milletvekili Zeynep AltÄ±ok, AnlÄ±'nÄ±n programÄ±nÄ± “Ä°nsan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapÄ±p suç iÅŸledi” diyerek RTÜK'e ÅŸikayet etti. RTÜK, oy çokluÄŸuyla programa ceza kesti. AnlÄ±, 3 Haziran'daki programÄ±nda Ä°zmir'de göçmenleri Avrupa'ya kaçÄ±ran insan kaçakçÄ±larÄ±yla canlÄ± baÄŸlantÄ± kurmuÅŸ ve kaçakçÄ± ile arasÄ±nda ÅŸu diyalog geçmiÅŸti.

AnlÄ±: Siz yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na birilerini götürüyorsunuz anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla.

– YardÄ±mcÄ± oluyoruz diyelim

AnlÄ±: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takÄ±n.

– Müge abla, bir ÅŸey söyleyebilir miyim? Åžimdi Ä°zmir'de Basmane 1, ÇeÅŸme 2, KuÅŸadasÄ± 3. Bu 3 yerde bu iÅŸlerin organizasyonu yapÄ±lÄ±r. Biz, hepimiz birbirimizi tanÄ±rÄ±z. Bu kiÅŸinin (Atalay Filiz) görüntüleri ÅŸu anda bütün illegal kesimde dolaÅŸÄ±yor. Yani vatandaÅŸtan önce birimiz görse hemen müdahale yapÄ±lÄ±r.

AnlÄ±: Valla harikasÄ±nÄ±z ne diyeyim. Yani çok teÅŸekkür ediyorum. Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ ayrÄ± bir konu, bu ayrÄ± bir konu. Bir ÅŸey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydÄ±?

– Botla 600-700 dolardÄ±, düÅŸtü.