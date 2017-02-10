Ana Sayfa | MEDYA 10/02/2017 10:23

ArmaÄŸan Portakal eÅŸini taklit etti ana haber bÃ¼ltenini sunmak iÃ§in ter dÃ¶ktÃ¼


ArmaÄŸan Portakal eÅŸi FOX Haber sunucusu Fatih Portakal'Ä± taklit etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca, "hayÄ±r o benim programÄ±m, zor geldik biz buralara" diyerek herkese kahkaha attÄ±rdÄ±.

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'Ä±n eÅŸi ArmaÄŸan Portakal sunuculuÄŸa soyundu. ArmaÄŸan Portakal eÅŸi Fatih Portakal'Ä± taklit ederek haber sunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±, ortaya komik görüntüler çÄ±ktÄ±. Bu anlar Fatih Portakal adÄ±na açÄ±lan Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. ArmaÄŸan Portakal, eÅŸini taklit edince Fatih Portakal, "hayÄ±r o benim programÄ±m, rol çalmaya çalÄ±ÅŸan bir arkadaÅŸ var burda o arkadaÅŸa da kaptÄ±rmayÄ±z, zor geldik biz buralara" diyerek herkesi güldürdü.

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