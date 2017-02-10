KaranlÄ±ÄŸÄ±n 50 tonu bugÃ¼n sinemalarda iÅŸte filmle ilgili tÃ¼m detaylar

E. L. James'in Grinin Elli Tonundan sonra filme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len ikinci kitabÄ± KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu bugÃ¼n vizyona girdi. Peki, filmde bizi neler bekliyor? TÃ¼m detaylar haberimizde.

Filmde; zeki, karizmatik, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ve über zengin olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra derin arzularla dolu olan esas adam Christian Grey ve Genç, güzel Ana'nÄ±n ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± anlatÄ±lÄ±yor. AÅŸka bir ÅŸans vererek yeniden bir araya gelen aÅŸÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bu kez farklÄ± sürprizler bekliyor… Sürpriz isimlerin geliÅŸiyle ortalÄ±ÄŸÄ±n iyice karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± filmde, haliyle tüm sÄ±rlar ortaya saçÄ±lÄ±yor. Gelin, serinin ikinci halkasÄ± KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu'nu bir de set ekibinden dinleyelim… Anastasia Steele'i canlandÄ±ran Dakota Johnson filme dair ÅŸunlarÄ± söylüyor; Ä°lk film bir uyanÄ±ÅŸ gibiydi. Bu film, daha karmaÅŸÄ±k ve merak uyandÄ±rÄ±cÄ±. Christian Grey'e hayat veren Jamie Dornan ise Grey'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± durumu ÅŸu sözlerle anlatÄ±yor; Christian, hayatÄ±nda Ana'ya ihtiyacÄ± olduÄŸunu biliyor. Serinin yazarÄ± ve aynÄ± zamanda filmin yapÄ±mcÄ±sÄ± olan E. L. James'e göre; KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu'nda çok fazla ÅŸey oluyor. Yeni karakterler var ve geliÅŸimlerini görüyoruz. Jake Hyde; çok iyi, ideal bir patron olarak baÅŸlÄ±yor ama sonra hÄ±zlÄ±ca kötü birine dönüÅŸüyor.

Filmin yönetmeni James Foley'in söylediÄŸine göre tehlike tavan yapacak Hem Ana ve Christian'Ä±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanan psikolojik bir tehdit var; hem de hayatlarÄ±nÄ± tehdit eden gerçek, fiziksel bir tehdit. Bu durum, Leila karakterine hayat veren Bella Heatcote''un hoÅŸuna gitmiÅŸ anlaÅŸÄ±lan; Gerilim yönünü ve tehlike öÄŸesini çok sevdim. Giderek daha da karanlÄ±klaÅŸÄ±yor. Dakota Johnson filmde yaÅŸanan aÅŸkÄ± ÅŸu sözlerle özetliyor; epik bir aÅŸk hikayesi ve ekliyor; Birinin çok karanlÄ±k arzularÄ± var ve diÄŸerinin de bunu kendi içinde bulmasÄ± gerekiyor. Çünkü birbirlerine delicesine aÅŸÄ±klar. Filme dair son noktayÄ± ise E. L. James iÅŸte bu sözlerle koymuÅŸ oluyor; Christian ve Ana'nÄ±n nereye varacaÄŸÄ±nÄ± görmek için sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekleyen çok sayÄ±da hayranÄ±mÄ±z var ve onlara bunu gerçekten sunuyoruz. MuhteÅŸem soundtrack'inde ise Zayn ve Taylor Swift'i bir araya getiren KaranlÄ±ÄŸÄ±n Elli Tonu, 10 Åžubat'ta sinemalarda!

Ä°ÅŸte filmin fragmanÄ±:



