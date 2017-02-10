Ana Sayfa | MEDYA 10/02/2017 11:59

MÃ¼ge AnlÄ± RTÃœK'Ã¼ bile dize getirdi 1 milyonluk ceza geri Ã§ekildi


ATV'de yayÄ±nlanan 'MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert' programÄ±nÄ±n sunucusu MÃ¼ge AnlÄ±'ya RTÃœK ceza kesmiÅŸti. Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±yla ilgili konuÅŸan AnlÄ± iÃ§in RTÃœK kararÄ±nÄ± geri Ã§ekti.

Müge AnlÄ±, ATV'de sunduÄŸu 'Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert' programÄ±nda insan kaçakçÄ±larÄ±na baÄŸlanarak, Atalay Filiz'in kaçÄ±rÄ±lmasÄ±na vesile olmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±klayan insan kaçakçÄ±larÄ±nÄ± seyirciye alkÄ±ÅŸlatmÄ±ÅŸ, hatta insan kaçakçÄ±larÄ±na "Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz?" ÅŸeklinde sorular bile yöneltmiÅŸti. CHP Ä°zmir Milletvekili Zeynep AltÄ±ok, Müge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±nÄ± "Ä°nsan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapÄ±p suç iÅŸledi" gerekçesiyle RTÜK'e ÅŸikâyet etmiÅŸti.

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