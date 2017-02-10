Ana Sayfa | MEDYA 10/02/2017 13:47

O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan Acun IlÄ±calÄ±'ya iÅŸ teklifi


O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan "Big Boy" adlÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ± Acun IlÄ±calÄ±'ya "seninle ilgili bir projem var" diyerek iÅŸ teklifi etti.

"O Ses Türkiye" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "Big Boy" olarak bilinen Menduh KÄ±zÄ±lkaya ile Acun IlÄ±calÄ± arasÄ±nda komik bir diyalog yaÅŸandÄ±. IlÄ±calÄ±, kameralar önünde büyük bir sürprize imza atarak "Seninle ilgili farklÄ± bir projem var" diyerek yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±na iÅŸ teklifinde bulundu. Bu diyaloÄŸun ardÄ±ndan Big boy konuyu Survivor'a getirerek "Bu sene çok zor aÄŸabey, çok üzülüyorum çocuklara" dedi.

 

 

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