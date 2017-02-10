Åžahan GÃ¶kbakar yeni filminin galasÄ±na o takÄ±mÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Åžahan GÃ¶kbakar, tÃ¼m filmlerini Ã§ektiÄŸi GÃ¼ngÃ¶ren'deki takÄ±mÄ± 'Recep Ä°vedik 5'in galasÄ±na davet etti.

Ünlü oyuncu Åžahan Gökbakar, 17 Åžubat'ta vizyona girecek olan filmi 'Recep Ä°vedik 5'in galasÄ±nÄ± Ä°stanbul Güngörenspor'la yapacak. Gökbakar, Bordo-BeyazlÄ±lar'Ä±n yönetim ve futbolcularÄ±nÄ± galaya davet etti.Ä°stanbul Güngörenspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Hakan Cengiz "SayÄ±n Gökbakar kulübümüzü Recep Ä°vedik 5'in galasÄ±na davet etti. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ± bizimle yapacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. Nazik davetinden dolayÄ± kendisine teÅŸekkür ederiz" dedi. BilindiÄŸi gibi Gökbakar'Ä±n çok sevilen tiplemesi Recep Ä°vedik filmlerde Güngören'de ikamet ediyor. Eski ismi Güngören Belediyespor olan ve bir dönem 1. Lig'de mücadele eden Ä°stanbul Güngörenspor ÅŸu sÄ±ralar Ä°stanbul Süper Amatör Lig'de...