Ä°Ã§erde dizisinin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Mert ve Sarp buzhanede Ã¶lecek mi

Pazartesi gÃ¼nlerinin reyting rekortmeni 'Ä°Ã§erde' dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Mert ve Sarp bÃ¼yÃ¼k bir tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ä°kili buzhanenin iÃ§inde kalÄ±p donuyor.

Show TV'nin fenomen dizisi 'Ä°çerde' yeni bölüm fragmanÄ±yla nefesleri kesti. Fragmanda Sarp ve Mert, Yusuf'un tuzaÄŸÄ±na düÅŸerek buzhanenin içinde kilitli kalÄ±yor. Ä°kilinin ölüp ölmeyeceÄŸi merak konusu oldu. Pazartesi akÅŸamlarÄ±nÄ±n vazgeçilmezi haline gelen 'Ä°çerde' dizisi fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. TuzaÄŸa düÅŸen Mert ile Sarp buzhanede baÅŸ baÅŸa kalÄ±yor. Ä°kilinin donmaktan kurtulmak için çabalarÄ± "birbirine yakÄ±nlaÅŸacaklar mÄ±?" sorusunu da akÄ±llara getirdi.

Ä°ÅŸte dizinin yeni fragmanÄ±: