Ana Sayfa | MEDYA 12/02/2017 07:48

Referandumda hayÄ±r oyunu kullanacaÄŸÄ±nÄ± duyuran Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin iÅŸine son verildi

Ä°rfan DeÄŸirmenci

Sosyal medya hesabÄ±ndan referandumda hayÄ±r oyu vereceÄŸini aÃ§Ä±klayan gazeteci Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin Kanal D'deki iÅŸine son verildi

Referandumda 'HayÄ±r' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Kanal D haber sabah haberlerinin sunucusu Ä°rfan DeÄŸirmenci iÅŸten kovuldu. Kanal D'den yapÄ±lan açÄ±klamada "DoÄŸan YayÄ±n Grubu olarak "tarafsÄ±zlÄ±k" en temel ilkemizdir" denildi. "ArkadaÅŸÄ±mÄ±z Ä°rfan DeÄŸirmenci, sosyal medyada, 10 Åžubat tarihinde yazdÄ±ÄŸÄ± mesajlarla, açÄ±kça kamuoyu gündeminde tartÄ±ÅŸÄ±lan bir konuda taraf olmuÅŸtur. Bu nedenle kendisiyle iÅŸ akdimizi sonlandÄ±rÄ±yoruz" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

'TARAFSIZLIK EN TEMEL Ä°LKEMÄ°ZDÄ°R'

Kanal D'den yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"DoÄŸan YayÄ±n  

Grubu olarak "tarafsÄ±zlÄ±k" en temel ilkemizdir. YayÄ±n Ä°lkeleri'mizi, uluslararasÄ± yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi deÄŸerlendirerek oluÅŸturduk. YayÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±llardÄ±r bu Ä°lkeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynÄ± hassasiyetle sürdürmeye kararlÄ±yÄ±z. BaÄŸÄ±msÄ±z bir yayÄ±n kuruluÅŸu olarak varoluÅŸumuzun en büyük dayanaÄŸÄ± budur.ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lan konularda taraf tutar ÅŸekilde davranmaktan kaçÄ±nmalarÄ±.Bu ilkemiz, ekrandaki yayÄ±nlarÄ±mÄ±z kadar, çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± da kapsÄ±yor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸtÄ±k.ArkadaÅŸÄ±mÄ±z Ä°rfan DeÄŸirmenci, sosyal medyada, 10 Åžubat tarihinde yazdÄ±ÄŸÄ± mesajlarla, açÄ±kça kamuoyu gündeminde tartÄ±ÅŸÄ±lan bir konuda taraf olmuÅŸtur.Bu nedenle kendisiyle iÅŸ akdimizi sonlandÄ±rÄ±yoruz.Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."

Ä°RFAN DEÄžÄ°RMENCÄ° NE DEDÄ°

Ä°ÅŸine son verien haber sunucusu DeÄŸirmenci olayÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸte o açÄ±klama;

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