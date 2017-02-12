Oyuncu Åževket Ã‡oruh'tan ÅŸok eden Ä°rfan DeÄŸirmenci tepkisi

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde rol alan Åževket Ã‡oruh, Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin kanaldaki iÅŸine son verilmesine sosyal medya hesabÄ±ndan tepki gÃ¶sterdi

Kanal D, sosyal medya hesabÄ± üzerinden 16 Nisan’da yapÄ±lacak olan referandumda ‘HayÄ±r’ diyeceÄŸini açÄ±klayan haber spikeri Ä°rfan DeÄŸirmenci’nin iÅŸine son verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Ä°rfan DeÄŸirmenci’nin iÅŸine son verilmesinin ardÄ±ndan Åževket Çoruh’tan karara sert tepki geldi.

Kanal D’de yayÄ±nlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde rol alan Åževket Çoruh, sosyal medya hesabÄ± üzerinden “ben de hayÄ±r diyorum beni de kovun.” paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Ä°ÅŸte Åževket Çoruh’un attÄ±ÄŸÄ± o tweet:@degirmencirfan ben de hayÄ±r diyorum beni de kovun.