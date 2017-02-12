Ana Sayfa | MEDYA 12/02/2017 08:09

Oyuncu Åževket Ã‡oruh'tan ÅŸok eden Ä°rfan DeÄŸirmenci tepkisi

Åževket Ã‡oruh

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde rol alan Åževket Ã‡oruh, Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin kanaldaki iÅŸine son verilmesine sosyal medya hesabÄ±ndan tepki gÃ¶sterdi

Kanal D, sosyal medya hesabÄ± üzerinden 16 Nisan’da yapÄ±lacak olan referandumda ‘HayÄ±r’ diyeceÄŸini açÄ±klayan haber spikeri Ä°rfan DeÄŸirmenci’nin iÅŸine son verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Ä°rfan DeÄŸirmenci’nin iÅŸine son verilmesinin ardÄ±ndan Åževket Çoruh’tan karara sert tepki geldi.

Kanal D’de yayÄ±nlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde rol alan Åževket Çoruh, sosyal medya hesabÄ± üzerinden “ben de hayÄ±r diyorum beni de kovun.” paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Ä°ÅŸte Åževket Çoruh’un attÄ±ÄŸÄ± o tweet:@degirmencirfan ben de hayÄ±r diyorum beni de kovun.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ä°rfan DeÄŸirmenci

Referandumda hayÄ±r oyunu kullanacaÄŸÄ±nÄ± duyuran Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin iÅŸine son verildi

Sosyal medya hesabÄ±ndan referandumda hayÄ±r oyu vereceÄŸini aÃ§Ä±klayan gazeteci Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin Kanal D'deki iÅŸine son verildi


Survivor'da talihsiz kaza Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± hastanelik oldu

Survivor'da Ã‡Ä±lgÄ±n Sedat ÅŸiddetli karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.


Ä°Ã§erde dizisinin fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Mert ve Sarp buzhanede Ã¶lecek mi

Pazartesi gÃ¼nlerinin reyting rekortmeni 'Ä°Ã§erde' dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Mert ve Sarp bÃ¼yÃ¼k bir tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ä°kili buzhanenin iÃ§inde kalÄ±p donuyor.