Ana Sayfa | MEDYA 13/02/2017 09:38

Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin yerine geÃ§ecek isim belirlendi


TarafsÄ±zlÄ±k ilkesini ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Kanal D'deki gÃ¶revine son verilen Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin yerine geÃ§ecek isim GÃ¶zde Atasoy oldu.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gün sosyal medya hesabÄ±ndan referandumdaki kararÄ±nÄ±n 'HayÄ±r' olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Ä°rfan DeÄŸirmenci, yayÄ±n ilkelerine aykÄ±rÄ± hareket ettiÄŸi gerekçesiyle iÅŸinden kovulmuÅŸtu. DeÄŸirmenci'nin yerine kimin geleceÄŸi konusundaysa belirsizlik sürüyor. YayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda sabah haberleri kÄ±smÄ±na yer vermeyen yönetim, Kanal D sabah haberini, hafta sonlarÄ± Kanal D Ana Haber bültenini sunan Gözde Atasoy'a emanet etti. Atasoy'un sabah haberlerinde kalÄ±cÄ± olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± zaman gösterecek ancak kulislerde DeÄŸirmenci'nin yerine daha önce öÄŸle haberlerini sunan Åžule Zeybek'in ismi geçiyor.

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