Survivor'da Eser West'e maymun diyen Fatih HÃ¼rkan iÃ§in karar verildi

Survivor'da Eser West'e "maymun" yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nda bulunan Fatih HÃ¼rkan'Ä± son kez uyaran Acun IlÄ±calÄ±, kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Survivor son bölümde kim elenecek sorusunun cevabÄ±nÄ± belirlemek için gerçekleÅŸtirilen dokunulmazlÄ±k oyununda Eser West'in ünlüler takÄ±mÄ±nÄ±n moralini bozmak ve atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± engellemek için çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± sesler sonrasÄ± sinirler gerilirken oyunun kazanan yine ünlüler oldu. Bu esnada takÄ±m arkadaÅŸÄ± ile sevinirken "Tebrikler maymuna cevabÄ±nÄ± verdin" diyen Fatih Hürkan'a hem Eser West hem de Erdi Ünver tepki gösterdi. Üst üste ikinci vakasÄ±nÄ± yaÅŸayan Fatih Hürkan ile ilgili karar belli oldu. Fatih ile ilgili herhangi bir tölerans yapamayacaklarÄ±nÄ± ifade eden IlÄ±calÄ±, son kez uyarÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± belirterek bundan sonraki ilk hatasÄ±nda diskalifiye ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± ima etti. Öte yadan takÄ±mÄ±nÄ±n kazanacaÄŸÄ± ilk ödül oyununda Fatih yer almayacak.