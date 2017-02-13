Ana Sayfa | MEDYA 13/02/2017 11:45

Fenomen bir dizi daha ekranlara veda ediyor


Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel 1 Mart'ta final yapacak.

EDizinin Instagram hesabÄ±ndan, dizinin yapÄ±m ÅŸirketi "Limon Film" tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n görseli paylaÅŸÄ±ldÄ±. "Sevgili Poyraz Karayel'ci... 7 Ocak 2015'te yayÄ±na baÅŸlayan Poyraz Karayel, 1 Mart 2017'de son kez yayÄ±na gelecek. 82 bölüm boyunca, oyuncularÄ±, yazarlarÄ±, müzisyenleri, teknizk ekibi ve izleyici ile beraberce yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z "Poyraz Karayel" efsanesi için hepinizin emeÄŸine saÄŸlÄ±k. Yeni projelerde görüÅŸmek üzere herkese sonsuz teÅŸekkür ederiz..."

Ä°ÅŸte Poyraz Karayel hesabÄ±ndan yapÄ±lan o paylaÅŸÄ±m:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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