Anne dizisinin yeni fragmanÄ± yayÄ±nda Turna'nÄ±n iki annesi de hapse dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Star TV'nin dramatik dizisi Anne'nin yarÄ±n yayÄ±nlanacak yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yine gerilim yaÅŸanacak. Turna'nÄ±n Ã¶z annesi Åžule ve manevi annesi Zeynep hapse giriyor.

Star TV ekranlarÄ±nÄ±n heycanla beklenen dizilerinden "Anne" dizisinin 15. bölüm 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. YayÄ±nlanan fragmanda Turna polise öz annesi Åžule'nin kendisini çöpe attÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ediyor. Åžule hapse gidiyor, Turna'da çocuk esirgeme kurumuna gönderiliyor.

'ANNE' DÄ°ZÄ°SÄ°NDE HEYECAN DORUKTA, ZEYNEP'Ä°N AKIBETÄ° NE OLACAK?

'Anne' dizisi yine heyecan dolu bir fragman yayÄ±nladÄ±. Zeynep hapisteyken Turna onu ziyarete gelmiÅŸ, küçük çaplÄ± bir kriz yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r.. Zeynep'in mahkeme günü büyük gündür. Herkesin yüreÄŸi aÄŸzÄ±ndadÄ±r. Acaba karar ne olacak, Zeynep özgürlüÄŸüne mi kavuÅŸacak yoksa çocuk kaçÄ±rma suçundan aÄŸÄ±r bir ceza mÄ± alacaktÄ±r? Merakla beklenen 'Anne' dizisi 14 Åžubat SalÄ± saat 20.00'da Star TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanacak.