RTÃœK evlilik programlarÄ±nÄ±n biletini kesti tam 6 programa 2 milyon TL ceza

RTÃœK, gelen ÅŸikayetler Ã¼zerine skandallarÄ±n eksik olmadÄ±ÄŸÄ± evlilik programlarÄ± iÃ§in 2 milyon 133 bin 903 lira ceza kesti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; evlilik ve benzeri 6 programa "Toplumun milli ve manevi deÄŸerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasÄ± ilkelerine aykÄ±rÄ±lÄ±k", "Ä°nsan onuruna ve özel hayatÄ±n gizliliÄŸine saygÄ±lÄ± olma ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k", "KiÅŸi ya da kuruluÅŸlarÄ± eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n ötesinde küçük düÅŸürücü, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± veya iftira niteliÄŸinde olamayacaÄŸÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k", "Toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸine ters düÅŸen, kadÄ±nlara yönelik baskÄ±lara teÅŸvik eden ve kadÄ±nÄ± istismar eden programlar yapÄ±lamayacaÄŸÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k" maddelerinden ceza kesildi. Ceza kesilen evlilik programlarÄ± arasÄ±nda, ATV'deki Esra Erol'un, Show TV'deki Seda Sayan ile UÄŸur Aslan'Ä±n, Star TV'deki Zuhal Topal'Ä±n, Kanal D'deki Seda Akgül'ün programlarÄ± da var.