Ana Sayfa | MEDYA 13/02/2017 19:42

Ä°ddialÄ± baÅŸlayan dizi birinci bÃ¶lÃ¼mde reyting hÃ¼sranÄ± oldu


Star TV ekranlarÄ±nda yeni baÅŸlayan dizi "Ä°Ã§imdeki FÄ±rtÄ±na" reyting sÄ±ralamasÄ±nda 43. olarak ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hÃ¼srana uÄŸradÄ±.

Ä°çimdeki FÄ±rtÄ±na dizisi, Cumartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'da izleyiciyle buluÅŸtu. Dizinin yayÄ±nlanan bölümü AB reyting grubunda 43. sÄ±rada yer aldÄ±. BaÅŸrollerinde yer alan Merve BoluÄŸur, Gizem Karaca, Yusuf Çim bile diziyi kurtaramadÄ±. Dizinin tekrarÄ± ise AB reyting grubunda 21. oldu. Bu sonuç dizinin aynÄ± gün yayÄ±nlanan Kalbimdeki Deniz, AdÄ± Efsane, Seksenler ve Survivor ile yarÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. Dizi Total sÄ±ralamada 16. olmayÄ± baÅŸardÄ± ancak yine rakiplerinin gerisinde kaldÄ±. Ä°çimdeki FÄ±rtÄ±na dizisi, fragmanÄ±yla ve oyuncularÄ±yla son derece iddialÄ± bir giriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Zirveyi hedefleyen dizinin orta sÄ±ralarÄ±n bile altÄ±nda kalmasÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

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