Ana Sayfa | MEDYA 14/02/2017 12:33

Show TV'nin sevilen dizisi reyting kurbanÄ± oldu


Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi AÅŸk Laftan Anlamaz, son haftalardaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nden dolayÄ± final yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Show TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'AÅŸk Laftan Anlamaz' 31'inci bölümüyle final yapma kararÄ± aldÄ±. Pazar akÅŸamÄ± yeni bölümüyle yayÄ±nlanacak olan 'AÅŸk Laftan Anlamaz' sona erecek. YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Bi YapÄ±m'Ä±n üstlendiÄŸi, baÅŸrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, yönetmenliÄŸini Müge UÄŸurlar'Ä±n üstlendiÄŸi Show TV dizisi 'AÅŸk Laftan Anlamaz' final kararÄ± aldÄ± Reytinglerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüÅŸ sonrasÄ±nda gün deÄŸiÅŸikliÄŸine de giden 'AÅŸk Laftan Anlamaz' pazar günü yayÄ±nlanacak 31. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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