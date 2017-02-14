Ana Sayfa | MEDYA 14/02/2017 12:46

VatanÄ±m Sensin'in fragmanÄ± yayÄ±nda bayraÄŸÄ± aÃ§an Hilal ve arkadaÅŸlarÄ± tehlikede


Reyting rekortmeni VatanÄ±m Sensin dizisi yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. GeÃ§en hafta Yunan askerlerinin sahnesinde TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§an Hilal ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± bu bÃ¶lÃ¼mde neler bekleyecek? Dizinin heyecanla beklenen bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 20.00'da Kanal D ekranlarÄ±nda yer alacak.

Cevdet, geçen bölümde Yunan BaÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n isteÄŸi ile görevinden alÄ±nÄ±r. Fragmanda Cevdet'e sürgün kararÄ± çÄ±kar. Cevdet hapisteyken, Yunan askerlerine saldÄ±rmaktadÄ±r. Dizide merakla beklenen bir diÄŸer konuda geçen bölümde Yunan BaÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸama töreninde Cevdet komutanÄ±n kÄ±zÄ± Hilal ve arkadaÅŸlarÄ± kocaman bir Türk bayraÄŸÄ± açar. Fragmanda, Yunan askerleri bayraÄŸÄ± açanlarÄ±n kim olduÄŸunu bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Hilal ve arkadaÅŸlarÄ± yakalanÄ±p yakalanmayacaÄŸÄ± heyecanla bekleniyor.

VatanÄ±m Sensin dizisinin 16. bölüm fragmanÄ±: 

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