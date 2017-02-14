Ana Sayfa | MEDYA 14/02/2017 12:59

Hanife programa veda etti damat adayÄ± Serkan'dan sÃ¼rpriz Ã§aÄŸrÄ±


"Zuhal Topal'la" programÄ±nda izdivacÄ±nÄ± arayan ve Serkan'Ä±n onu terk etmesi Ã¼zerine canlÄ± yayÄ±na Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Hanife iÃ§in "dÃ¶n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan "Zuhal Topal'la" programÄ±na itiraflar damgasÄ±nÄ± vurdu.Bir süre önce aÅŸk yaÅŸayan Anna ve Serkan canlÄ± yayÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Anna'nÄ±n, itirafÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir büyük itiraf da Serkan'dan geldi. Serkan bir dönem aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sa süre önce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hanife'ye 'Dön' çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Hanife için "Onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor" diyen Serkan'Ä±n, bu çaÄŸrÄ±sÄ±na Hanife'nin ne cevap vereceÄŸi merakla bekleniyor.

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VatanÄ±m Sensin'in fragmanÄ± yayÄ±nda bayraÄŸÄ± aÃ§an Hilal ve arkadaÅŸlarÄ± tehlikede

Reyting rekortmeni VatanÄ±m Sensin dizisi yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. GeÃ§en hafta Yunan askerlerinin sahnesinde TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§an Hilal ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± bu bÃ¶lÃ¼mde neler bekleyecek? Dizinin heyecanla beklenen bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 20.00'da Kanal D ekranlarÄ±nda yer alacak.


Show TV'nin sevilen dizisi reyting kurbanÄ± oldu

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi AÅŸk Laftan Anlamaz, son haftalardaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nden dolayÄ± final yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.


Ä°ddialÄ± baÅŸlayan dizi birinci bÃ¶lÃ¼mde reyting hÃ¼sranÄ± oldu

Star TV ekranlarÄ±nda yeni baÅŸlayan dizi "Ä°Ã§imdeki FÄ±rtÄ±na" reyting sÄ±ralamasÄ±nda 43. olarak ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hÃ¼srana uÄŸradÄ±.