Hanife programa veda etti damat adayÄ± Serkan'dan sÃ¼rpriz Ã§aÄŸrÄ±

"Zuhal Topal'la" programÄ±nda izdivacÄ±nÄ± arayan ve Serkan'Ä±n onu terk etmesi Ã¼zerine canlÄ± yayÄ±na Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Hanife iÃ§in "dÃ¶n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan "Zuhal Topal'la" programÄ±na itiraflar damgasÄ±nÄ± vurdu.Bir süre önce aÅŸk yaÅŸayan Anna ve Serkan canlÄ± yayÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Anna'nÄ±n, itirafÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir büyük itiraf da Serkan'dan geldi. Serkan bir dönem aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sa süre önce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hanife'ye 'Dön' çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Hanife için "Onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor" diyen Serkan'Ä±n, bu çaÄŸrÄ±sÄ±na Hanife'nin ne cevap vereceÄŸi merakla bekleniyor.