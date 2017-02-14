Ana Sayfa | MEDYA 14/02/2017 19:43

Guardian Gazetesi'nden TÃ¼rkiye'ye karalama anketi


"TÃ¼rkiye'de yaÅŸamanÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu" soran Ä°ngiliz gazete Guardian Gazetesi, 'ErdoÄŸan ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼: Åžu anda TÃ¼rkiye'de yaÅŸamak nasÄ±l hissettiriyor' adlÄ± anketin sÃ¼rekli TÃ¼rkiye'yi kÃ¶tÃ¼leyen dili ve taraflÄ± sorularÄ± nedeniyle TÃ¼rk okurlarÄ± tarafÄ±ndan tepki Ã§ekti.

Ä°ngiliz The Guardian gazetesi, internet sitesinden 'ErdoÄŸan ve ifade özgürlüÄŸü: Åžu anda Türkiye'de yaÅŸamak nasÄ±l hissettiriyor' baÅŸlÄ±klÄ± bir anket baÅŸlattÄ±. Özellikle Türkiye'deki okurlarÄ±na hitap ettiÄŸini iddia eden gazete, Türkiye'deki politik iklimin kendilerini nasÄ±l etkilediÄŸini sorduÄŸu bir anket yayÄ±nladÄ±. Ancak anketin hem açÄ±klamasÄ±ndaki metin, hem de sorularÄ±, çalÄ±ÅŸmanÄ±n aslÄ±nda Türkiye'de yaÅŸayanlarÄ±n duygularÄ±nÄ± öÄŸrenmeye yönelik olmadÄ±ÄŸÄ± izlenimi doÄŸuruyor. Zira daha anketin giriÅŸinde "Türkiye'nin bir dönem laik demokrasisiyle Müslüman ülkelere örnek oluÅŸturduÄŸu, ancak ÅŸimdi gazeteciler için dünyanÄ±n en büyük hapishanesine dönüÅŸtüÄŸü" iddia ediliyor ve okuyuculara Türkiye kötülendikten sonra "duygularÄ±" soruluyor.

 

 

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