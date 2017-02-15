The New York Times'tan bomba etkisi yaratacak Rusya iddiasÄ±

Rusya'nÄ±n, 1987 yÄ±lÄ±nda imzalanan ve orta menzilli karadan atÄ±lan fÃ¼zeleri yasaklayan "Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±"nÄ± ihlal ederek, uzun sÃ¼redir denediÄŸi gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ nÃ¼kleer fÃ¼zelerden birini gizli ÅŸekilde bir Ã¼sse konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'Ä±n isim vermeden AmerikalÄ± yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, Rusya'nÄ±n son birkaç yÄ±ldÄ±r geliÅŸtirip test ettiÄŸi SSC-8 nükleer baÅŸlÄ±klÄ± karadan fÄ±rlatÄ±lan güdümlü füze bataryasÄ±nÄ± Volgograd yakÄ±nÄ±ndaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alÄ±p operasyonel bir üsse konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

Haberde, Rusya'nÄ±n Kapusting Yar üssünde iki SSC-8 bataryasÄ± bulunduÄŸu ve bunlardan birinin geçen AralÄ±k ayÄ±nda baÅŸka bir yere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± savunuldu.

Ä°stihbarat raporlarÄ±nda deneme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu belirtmek için Amerikan istihbaratÄ±nÄ±n güdümlü füze sistemini SSC-X-8 olarak nitelediÄŸi bilgisinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberde, bir süredir raporlarda füzenin artÄ±k deneme aÅŸamasÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve operasyonel olduÄŸuna iÅŸaret edecek ÅŸekilde "X" harfinin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na da yer verildi.

"RUSYA'NIN Ä°HLALLERÄ° Ä°NCELENMELÄ°"

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) sözcülerinden Laura Seal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, istihbarat konularÄ±na yönelik yorumda bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± ancak Rusya'nÄ±n uzun süredir Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini ileri sürdü. Seal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n ihlallerinin Avrupa ve Asya'nÄ±n güvenliÄŸine risk teÅŸkil ettiÄŸi konusunda daha önce kaygÄ±larÄ±nÄ± belirtmiÅŸ ve Rusya'nÄ±n antlaÅŸmaya sadÄ±k kalmasÄ±nÄ± beklediÄŸine yönelik beklentisini ortaya koymuÅŸtu. ABD ve müttefiklerine yönelik güvenlik sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek üzere Rusya'nÄ±n Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ± ihlallerinin incelenmesini destekliyoruz."

"CEVAPSIZ BIRAKILMAYACAK BÄ°R GELÄ°ÅžME"

Eski BaÅŸkan Barack Obama döneminde ABD yönetimi söz konusu füze sistemleriyle ilgili Rusya'yÄ± defalarca uyarmÄ±ÅŸtÄ±. Geçen yÄ±l Kongrede bir oturumda konuÅŸan ABD Avrupa KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek KomutanÄ± Orgeneral Philip Breedlove, Rusya'nÄ±n SSC-8 füzelerini kullanÄ±ma sokmasÄ±nÄ±n Avrupa'da 'cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lmayacak bir geliÅŸme' olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet