Ana Sayfa | MEDYA 15/02/2017 09:39

VatanÄ±m Sensin'in 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Cevdet sÃ¼rgÃ¼nde Ã¶lecek mi


Reyting rekortmen dizi VatanÄ±m Sensin'in 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

VatanÄ±m Sensin dizisi tarih ve diziseverleri ekran baÅŸÄ±na toplamaya devam ediyor. Her bölümü ile heyecan fÄ±rtÄ±nasÄ± gibi esen VatanÄ±m Sensin, 16. bölüm fragmanÄ± ile de büyük merak uyandÄ±rdÄ±. Yeni bölümde neler olacak? Cevdet YunanlÄ±lar tarafÄ±ndan hapsedildi. Sürgüne gönderilip orada öldürülmesi planlanan Cevdet, hapishandeden kaçabilecek mi? Ä°zmir'i ziyaretinde bayrak krizi yaÅŸayan Yunanistan baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, bayrak olayÄ±nÄ± ayarlayanlarÄ±n derhal yakalanmasÄ±nÄ± emreder. Leon baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Türklerin peÅŸine düÅŸer. VatanÄ±m Sensin 16. bölümü ile 16 Åžubat PerÅŸembe akÅŸamÄ± Show Tv ekranlarÄ±nda olacak.

 

 

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Survivor 2017'de gergin dakikalar Serhat'Ä± 7 kiÅŸi zor tuttu

Eser West'in Sedat'Ä±n parkurda dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine "iÅŸte bÃ¶yle olur" ifadesinde bulunmasÄ± Serhat AkÄ±n'Ä± Ã§ok sinirlendirdi.


Serkan'Ä±n dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± kÄ±ramadÄ± izdivacÄ±n Ã§ok konuÅŸulan gelini geri dÃ¶ndÃ¼

Serkan'Ä±n "dÃ¶n gel" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve programa geri dÃ¶nen Hanife, "Gururumdan deÄŸil, Ã¼mitsizliÄŸimden gittim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Poyraz Karayel'de giriÅŸimin ÅŸifresi Ã§Ã¶zÃ¼lecek mi

1 Mart'ta final yapacak olan Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel'in 80. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda taÅŸlar yerine oturuyor.