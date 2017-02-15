VatanÄ±m Sensin'in 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Cevdet sÃ¼rgÃ¼nde Ã¶lecek mi

Reyting rekortmen dizi VatanÄ±m Sensin'in 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

VatanÄ±m Sensin dizisi tarih ve diziseverleri ekran baÅŸÄ±na toplamaya devam ediyor. Her bölümü ile heyecan fÄ±rtÄ±nasÄ± gibi esen VatanÄ±m Sensin, 16. bölüm fragmanÄ± ile de büyük merak uyandÄ±rdÄ±. Yeni bölümde neler olacak? Cevdet YunanlÄ±lar tarafÄ±ndan hapsedildi. Sürgüne gönderilip orada öldürülmesi planlanan Cevdet, hapishandeden kaçabilecek mi? Ä°zmir'i ziyaretinde bayrak krizi yaÅŸayan Yunanistan baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, bayrak olayÄ±nÄ± ayarlayanlarÄ±n derhal yakalanmasÄ±nÄ± emreder. Leon baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Türklerin peÅŸine düÅŸer. VatanÄ±m Sensin 16. bölümü ile 16 Åžubat PerÅŸembe akÅŸamÄ± Show Tv ekranlarÄ±nda olacak.