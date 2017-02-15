Poyraz Karayel'de giriÅŸimin ÅŸifresi Ã§Ã¶zÃ¼lecek mi

1 Mart'ta final yapacak olan Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel'in 80. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda taÅŸlar yerine oturuyor.

Kanal D ekranÄ±nda yayÄ±nlanan Poyraz Karayel dizisi ekranlara veda etme kararÄ± aldÄ±. YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Limon Film'in üstlendiÄŸi baÅŸrollerinde Burçin TerzioÄŸlu, Ä°lker Kaleli, Ataberk Mutlu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sevilen dizi Poyraz Karayel 82. bölüm ile final yapÄ±yor. Bu hafta yayÄ±nlanan son fragmanÄ±yla akÄ±llardaki "GiriÅŸimin ÅŸifresi çözülecek mi?" sorusu yanÄ±t buluyor.

80.bölüm fragmanÄ±:

KARAYEL 80. BÖLÜM ÖZETÄ°

Yeni hedeflerine doÄŸru hÄ±z kesmeden harekete geçerler. Fakat önlerine hiç beklemedikleri engeller çÄ±kacaktÄ±r. Bu arada Poyrazlar hedeflerinin peÅŸinde ilerlerken AyÅŸegül, Songül, Ümran ve Meltem onlarÄ±n çevirdiÄŸi gizli kapaklÄ± iÅŸlerden huylanmaya baÅŸlar. Poyrazlar için ikili hayatlarÄ±nÄ± gizlice sürdürmeye çalÄ±ÅŸmak giderek zorlaÅŸmaktadÄ±r. SavaÅŸ ve Bahri arasÄ±ndaki dostluk geliÅŸmektedir. Bahri’nin söyledikleri üzerine SavaÅŸ Nevra’dan uzaklaÅŸmaya baÅŸlar. Ama Nevra’nÄ±n buna izin vermeye niyeti yoktur. SavaÅŸ'Ä±n aÄŸabeyinin katilini öÄŸrenmesiyle çanlar Bahri için çalmaya baÅŸlayacaktÄ±r. Poyraz ve ekibi ise, hiç beklemedikleri bir anda giriÅŸtiklerin savaÅŸÄ±n gerçek boyutuyla yüzleÅŸirler...