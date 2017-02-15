Ana Sayfa | MEDYA 15/02/2017 10:40

Serkan'Ä±n dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± kÄ±ramadÄ± izdivacÄ±n Ã§ok konuÅŸulan gelini geri dÃ¶ndÃ¼


Serkan'Ä±n "dÃ¶n gel" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve programa geri dÃ¶nen Hanife, "Gururumdan deÄŸil, Ã¼mitsizliÄŸimden gittim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Serkan'la ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir anda ortadan kaybolan ve geri dönmeyeceÄŸini açÄ±klayan Hanife, sosyal medyadan da çok yorulduÄŸunu duyurmuÅŸtu. GeçtiÄŸimiz gün programda bir süre önce aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Serkan, Hanife'ye "Dön" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. ProgramÄ±n dün yayÄ±nlanan bölümünde ise nefesler tutuldu. BaÅŸta Serkan olmak üzere milyonlar Hanife'nin gelip, gelmeyeceÄŸini merak etti. Dakikalar sonra Hanife, stüdyoya geldi. Hanife'yi gören Serkan, onu kÄ±rmÄ±zÄ± balonlar ve hediyelerle karÅŸÄ±ladÄ±. Hanife, Serkan'a çok deÄŸer verdiÄŸini itiraf edip; "Gururumdan deÄŸil, ümitsizliÄŸimden gittim" dedi. Ä°kilinin, ilerleyen günlerde neler yaÅŸayacaklarÄ± merakla bekleniyor. 

 

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