Ana Sayfa | MEDYA 15/02/2017 11:48

Survivor 2017'de gergin dakikalar Serhat'Ä± 7 kiÅŸi zor tuttu


Eser West'in Sedat'Ä±n parkurda dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine "iÅŸte bÃ¶yle olur" ifadesinde bulunmasÄ± Serhat AkÄ±n'Ä± Ã§ok sinirlendirdi.

Survivor'Ä±n dün akÅŸam yayÄ±nlanan ödül oyununda gerginlik yaÅŸandÄ±. Sürekli gerilen ünlüler takÄ±mÄ±ndan Serhat AkÄ±n ile gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Eser West arasÄ±nda yeniden kavga çÄ±ktÄ±. Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Sedat, parkurda düÅŸerek ayaÄŸÄ±nÄ± burktu. Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Eser, "Ä°ÅŸte böyle olur" diyince Serhat AkÄ±n sessiz kalamadÄ±, ikili arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. Ünlüler takÄ±mÄ± Eser'e "ne kadar acÄ±masÄ±zsÄ±n" dedi.

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