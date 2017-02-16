YiÄŸit Ä°zik Survivor 2017'den elendiÄŸi akÅŸam bombayÄ± patlattÄ±

Survivor 2017'den veda eden isim olan YiÄŸit Ä°zik, elenmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.

'Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±na veda eden son isim olan YiÄŸit Ä°zik, ada konseyinin ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu. Survivor'da doÄŸruluk ve dürüstlüÄŸün kazanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YiÄŸit, "32 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Survior kimseye güvenmemem gerektiÄŸini bir kez daha öÄŸretti" ifadelerine yer verdi. TakÄ±m arkadaÅŸÄ± Volkan Çetinkaya'ya tepki gösteren YiÄŸit Ä°zik, "Elenmemdeki en büyük etken Volkan. Erdi ve Eser hakkÄ±nda 'Ben bu adamlarla yapamam' dedikten sonra bu adamlarla beraber kulis yaptÄ± ve ismim potaya çÄ±ktÄ±. Volkan ismimi yazmamÄ±ÅŸ olsaydÄ± sayÄ± olarak daha az kalacaklardÄ±. Volkan, performansÄ±mÄ± düÅŸük bulduÄŸunu söyledi. DoÄŸru bir karar vermediler. Çünkü Erdi ve Sadin faktörü var. Volkan umarÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± bu kulisten piÅŸman olmaz" dedi.