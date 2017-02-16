Ana Sayfa | MEDYA 16/02/2017 10:34

VatanÄ±m Sensin'in yeni fragmanÄ± yayÄ±nda Cevdet sÃ¼rgÃ¼n edilecek mi


VatanÄ±m Sensin dizisinin 16.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. Reyting rekortmeni dizide bu akÅŸam merak edilen "Cevdet sÃ¼rgÃ¼n edilecek mi " sorusunun cevabÄ± alÄ±nacak.

VatanÄ±m Sensin 16. bölümde; Cevdet'in tutuklanmasÄ±, Azize'nin içini acÄ±tsa da Tevfik'e verdiÄŸi sözü tutmaya karar veriyor! Cevdet, ölümden beter olan sürgün yÄ±llarÄ±na geri dönmek istememektedir ancak tutuklanmasÄ± elini kolunu baÄŸlar. Cevdet'in durumu, Azize'nin içini acÄ±tsa da Tevfik'e verdiÄŸi sözden geri dönmeyeceÄŸini herkese açÄ±klar. Cevdet'in sonu ise Tevfik'in bayramÄ± olur. Hücredeki kan kardeÅŸini son kez göreceÄŸini düÅŸünen Tevfik, onun canÄ±nÄ± yakmaktan büyük haz alÄ±r. Bu sürede Cevdet, sadece kaçmasÄ±nÄ±n da bir çözüm olmayacaÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda görevine geri gelmek zorundadÄ±r; ancak bu neredeyse imkansÄ±z gibi gözükmektedir. BaÅŸrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± VatanÄ±m Sensin 16. bölümüyle bu akÅŸam saat 20.00’de Kanal D ekranlarÄ±nda olacak.

VatanÄ±m Sensin 16. bölüm fragmanlarÄ±:



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