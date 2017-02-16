Ana Sayfa | MEDYA 16/02/2017 10:40

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 78. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Aliyar Bey ÅŸehit mi oluyor


Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Nefes kesen dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler yaÅŸanacak? Detaylar haberimizde.

TRT1 ekranlarÄ±nÄ±n en heyecanlÄ± dizilerinden "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul"un yeni bölümü dün akÅŸam izleyiciyle buluÅŸtu. Nefeslerin tutulduÄŸu bölümün ardÄ±ndan hemen fragman yayÄ±nlandÄ±. Ural Bey'in idam edileceÄŸi söyleniyordu ancak bu bölümde idamdan kurtuldu. DiriliÅŸ ErtuÄŸrul ile merak edilen tüm sorular 22 Åžubat 2017 ÇarÅŸamba akÅŸamÄ± saat 19.45'de cevap bulacak.

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 78.bölüm fragmanÄ±: 


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