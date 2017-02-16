Ana Sayfa | MEDYA 16/02/2017 11:39

Hakan HatipoÄŸlu Eser West kesinlikle ÅŸampiyon olamaz


'Survivor Panorama' programÄ± sunucusu Hakan HatipoÄŸlu, ser West ile Serhat AkÄ±n arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmayÄ± deÄŸerlendirerek " Eser West ÅŸu tavÄ±rla kesinlikle ÅŸampiyon olamaz" dedi.

Hakan HatipoÄŸlu, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programÄ±nda, Eser West ile Serhat AkÄ±n arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma içim ÅŸöyle konuÅŸtu:  "Sedat düÅŸünce, Eser 'Ä°ÅŸte böyle olur' diyor. Biz Eser'e 'duygusal' dedik. Bu mu duygusal adamÄ±n halleri? Furkan 'Ne kadar vicdansÄ±z bir adamsÄ±n?' cevabÄ±nÄ± veriyor. HaklÄ± mÄ±, sonuna kadar haklÄ±. Yere düÅŸtüÄŸümde benimle dalga geçen adama 'Ne kadar vicdansÄ±z' demeye 80 milyon hakkÄ± var. Serhat AkÄ±n'Ä±n hatasÄ± küfür etmesi ve parmak sallamasÄ±. Eser'in yüzünden Serhat da bir anda alevleniyor. AyaÄŸÄ±ndan sakat zaten, sakin olman lazÄ±m. SakatlÄ±ÄŸÄ± nüksediyor. AnÄ±l, takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ± 'Sakin ol' diye uyarÄ±yor. Eser ise 'Beter olsun' diyor. Bu çok yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey" ifadelerini kullandÄ±. "Survivor'da bunlar oluyor" ÅŸeklindeki yorumun ardÄ±ndan Hakan HatipoÄŸlu, "Bunlar toplumdaki ahlaki deÄŸerleri sorgulamamÄ±zÄ± gereken hatalar. Bu hata, Eser'in önüne finale kafar çok kez çÄ±kacak. Bence bu hata Eser'e Survivior'Ä± kaybettirecek. Zaten bunu yapan biri daha neler yapar? Eser West'i çok konuÅŸacaÄŸÄ±z, ama Survivor ÅŸampiyonluÄŸu anlamÄ±nda kesinlikle ve kesinlikle bitmiÅŸtir. Eser West ÅŸu tavÄ±rla kesinlikle ÅŸampiyon olamaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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