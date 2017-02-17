Economist dergisi TÃ¼rkiye'nin Rusya'ya yanaÅŸmasÄ±nÄ±n tehlikeli olduÄŸunu yazÄ±yor

Economist dergisinin bu haftaki sayÄ±sÄ±nda yer alan 'TÃ¼rkiye'nin Rusya'ya yanaÅŸmasÄ± ona zarar verebilir' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verilen haberde ikili arasÄ±ndaki iliÅŸki ele alÄ±nÄ±yor

Makale iki gücün tarih boyunca birbiriyle savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak baÅŸlÄ±yor. 2015'te Türkiye'nin Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ± düÅŸürmesinden sonra ise iki ülkenin savaÅŸmaktan ziyade atÄ±ÅŸmalar ve yaptÄ±rÄ±mlarla yetindiÄŸini yazÄ±yor. Ancak zaman içinde iliÅŸkilerin düzeldiÄŸi, dahasÄ± iki ülke arasÄ±nda ticareti beÅŸe katlayarak yÄ±llÄ±k 100 milyar dolara çÄ±karma sözü verildiÄŸi belirtiliyor.

"Hatta AvrupalÄ± ve AmerikalÄ± diplomatlar kenardan izlerken, AralÄ±k ayÄ±nda ikili savaÅŸ altÄ±ndaki Halep'te ateÅŸkesi saÄŸladÄ± ve bir sonraki ay tüm Suriye'de çatÄ±ÅŸmayÄ± durduracak bir plan yaptÄ±" deniyor. Makale ÅŸöyle devam ediyor:

"Ä°htilafÄ±n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde Putin ve Erdogan birbirlerini Irak Åžam Ä°slam Devleti'ni desteklemekle suçluyorlardÄ±. Åžimdi ise iki otokrat ona karÅŸÄ± Suriye'de hava saldÄ±rÄ±larÄ± düzenliyor."

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi'nin bir Türk polisi tarafÄ±ndan suikasta uÄŸramasÄ±nÄ±n bile iliÅŸkileri zedeleyemediÄŸinin belirtildiÄŸi makalede, yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n hÄ±zÄ±nÄ±n ve boyutunun "ürkütücü" olduÄŸu söyleniyor.

Makalede "Ancak buna raÄŸmen iki güçlü kiÅŸi farklÄ± ve çeliÅŸen beklentiler taÅŸÄ±yorlar. ErdoÄŸan Putin ile iliÅŸkisini BatÄ±lÄ± müttefiklerinin taviz vermesini saÄŸlayacak bir yol olarak görürken, Putin NATO içinde en zayÄ±f halka olarak gördüÄŸü Türkiye'nin baÄŸÄ±nÄ± zayÄ±flatmak istiyor. Ä°kisinden biri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacak gibi" deniyor.

'ErdoÄŸan Esad'Ä± koltuÄŸundan etme hayalinden vazgeçti'

"ErdoÄŸan Putin ile dost olmaya karar verdi, çünkü onunla düÅŸman olmak çok sancÄ±lÄ±ydÄ±" diyor dergi ve Rusya'nÄ±n uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinden sonra Türkiye'nin Orta DoÄŸu'yla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kestiÄŸini, Suriye'de Türkmenler de dahil olmak üzere Türkiye'nin desteklediklerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Türkiye'ye 10 milyar dolara mal olduÄŸunu yazÄ±yor.

Economist, Türkiye'nin ülkedeki ilk nükleer santrali kurma projesini Rus enerji ÅŸirketi Rosatom'a teklif ettiÄŸini ve Rusya'nÄ±n Türk ve Avrupa pazarÄ±na daha fazla yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak Türk akÄ±mÄ± doÄŸal gaz boru hattÄ±nÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor ve ÅŸöyle diyor:

"En önemlisi, ErdoÄŸan kana bulanmÄ±ÅŸ Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä± koltuÄŸundan etme hayalinden vazgeçerek, Suriye'deki politikasÄ±nÄ± terse çevirdi.

"KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Rusya, Türk ordusuna Suriye içinde tampon bölge oluÅŸturma izni verdi. Türkiye IÅžÄ°D'i sÄ±nÄ±rÄ±ndaki son kalelerinden uzaklaÅŸtÄ±rma ve Halk Koruma Birlikleri (YPG) olarak bilinen Amerikan destekli Kürt isyancÄ±larÄ±n ilerleyiÅŸini durdurma ÅŸansÄ± elde etti."

BunlarÄ±n aksine Rusya'nÄ±n Türk gÄ±dalarÄ±na 2015'te getirdiÄŸi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n çoÄŸunun devam ettiÄŸine dikkat çekiyor makale.

"Türkiye NATO üyeliÄŸinden Rusya ile ittifak için vezgeçmeyecektir" diyor Economist, ancak Türkiye'nin güvenilir bir BatÄ± müttefiki görünümünün "artan bir ÅŸekilde ÅŸüpheli hale geldiÄŸini" yazÄ±yor. Adalet ve KalkÄ±nma Partisi ile ordu içindeki bazÄ± kiÅŸilerin NATO'ya verilen taahhütlerin bir kÄ±smÄ±ndan vazgeçilmesini istediklerine iliÅŸkin iddialarÄ±n olduÄŸunu kaydediyor.

"Temmuz darbesini takip eden kapsamlÄ± tasfiyeler görünürde Gülen hareketinin destekçilerine yönelikti. Ama binlerce BatÄ± yanlÄ±sÄ± yetkili de iÅŸinden oldu. Rusya'ya daha sÄ±cak yaklaÅŸanlarÄ±n önü açÄ±ldÄ±."

Dergi, Moskova Üniversitesi'nden Kerim Has'Ä±n orduda DoÄŸu Perinçek'in etkisinin artÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini yazÄ±yor. Has, tasfiyelerin ordudaki BatÄ± etkisini azalttÄ±ÄŸÄ± görüÅŸüne katÄ±lÄ±yor ve "Amerika'nÄ±n ordu ve emniyetteki gücünün büyük bir kÄ±smÄ± bastÄ±rÄ±ldÄ±" diyor.

Economist, ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Donald Trump'Ä±n seçilmesiyle darbe sonrasÄ±ndaki Amerikan karÅŸÄ±tÄ± "histeri"nin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yazÄ±yor ve bunun nedenlerini iki gerekçeyle açÄ±klÄ±yor: ErdoÄŸan'Ä±n Trump'dan Fethullah Gülen'i iade etmesini ve YPG ile iliÅŸkilerine gem vurmasÄ±nÄ± ummasÄ±.

Makalede, "EÄŸer Trump hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±rsa, Putin ve ErdoÄŸan daha da yakÄ±nlaÅŸacaÄŸa benziyor" deniyor.

Economist "EÄŸer bir kriz daha çÄ±karsa, Rusya Türkiye ile NATO'nun aralarÄ±nÄ± daha da fazla açmaya çalÄ±ÅŸacaktÄ±r" diyor ve makaleyi ÅŸöyle sonlandÄ±rÄ±yor:

"Eski bir Türk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n söylediÄŸi gibi 'Büyük devletlerle iliÅŸki kurmak ayÄ±yla yataÄŸa girmeye benzer.' Bu ayÄ± Rusya olduÄŸunda, tamamen uyanÄ±k olmak en iyisi."