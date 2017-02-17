Ana Sayfa | MEDYA 17/02/2017 09:53

Survivor'da Eser West diskalifiye mi oldu


Survivor 2017'de Serhat AkÄ±n ile sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Eser West gerilimi sÃ¼rerken Acun IlÄ±calÄ±, bir kiÅŸinin KÄ±brÄ±s'taki bÃ¼yÃ¼k finale gidemeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Survivor'Ä±n 20. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve Ünlüler yemek ödülü için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelirken adada ÅŸoke eden bir son dakika geliÅŸmesi yaÅŸanÄ±yor. TV8 ekranlarÄ±nda izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Survivor 2017'nin merakla beklenen 20. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.Survivor'da bir son dakika geliÅŸmesi yaÅŸanÄ±yor. Acun, Ünlüler ve Gönüllüleri acil durum toplantÄ±sÄ±na çaÄŸÄ±rÄ±p kötü bir haber veriyor. Acun çok önemli bir ÅŸey olduÄŸunu belirterek "Åžu anda yarÄ±ÅŸmada bir yarÄ±ÅŸmacÄ±mÄ±z eksik. Kuzey KÄ±brÄ±s'taki büyük finalin önemli adaylarÄ±ndan biriydi. Ve o artÄ±k Survivor'da olamayacak!" diyerek bir yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n adaya veda ettiÄŸini açÄ±klÄ±yor. Ünlü sunucunun bu açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan akÄ±llara iki isim geldi. Biri sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Serhat; diÄŸeri ise açlÄ±ktan ve yaptÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± hareketlerden dolayÄ± birçok kez uyarÄ± alan Eser…

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