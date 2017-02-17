Ana Sayfa | MEDYA 17/02/2017 10:40

Survivor'daki makyajsÄ±z hali bile beÄŸeniliyordu ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor


Finale kadar Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Survivor Damla, gÃ¼zelliÄŸiyle konuÅŸulmaya devam ediyor.

Survivor 2016'da gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Damla Can'Ä±n ÅŸuan ki halini görenler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi. Survivor'daki bakÄ±msÄ±z haliyle bile çok beÄŸenilen Damla'nÄ±n sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla güzelliÄŸine güzellik kattÄ±ÄŸÄ± görüldü. Survivor 2016'da hem baÅŸarÄ±sÄ±yla hem de güzelliÄŸiyle konuÅŸulan Damla Can, finale kalmÄ±ÅŸ büyük bir baÅŸarÄ± elde etmiÅŸti. Survivor 2016'ya katÄ±lmadan önce kiÅŸisel antrenörlük yapan Damla Can, programdan sonra da iÅŸine kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti. Damla ÅŸuan da bir spor salonunda kiÅŸisel antrenörlük yapÄ±yor.

Ä°ÅŸte Damla Can'Ä±n yeni hali:

 

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