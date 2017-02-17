Ana Sayfa | MEDYA 17/02/2017 11:25

RTÃœK affetmedi tam 11,2 milyon lira ceza kesti


RTÃœK, yayÄ±ndan kalkmayan evlilik programlarÄ± iÃ§in son bir yÄ±lda 11,2 milyon lirayÄ± aÅŸan ceza verdi.

RTÜK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, evlilik programlarÄ±yla ilgili vatandaÅŸlardan 444 1 178 çaÄŸrÄ± hattÄ±, web sayfasÄ± ve elektronik posta adresi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER) ve BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi (BÄ°MER) üzerinden 2015'te 7 bin 297, 2016'da ise 94 bin 792 ÅŸikayet ulaÅŸtÄ±. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra TBMM, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu'na da çok sayÄ±da ÅŸikayet iletildi.Bu kapsamda RTÜK, 15 Åžubat'taki toplantÄ±sÄ±nda evlilik programlarÄ±nÄ± tekrar masaya yatÄ±rdÄ±. ToplantÄ±da, Kanal D'deki 'KÄ±smetse Olur', star TV'de yayÄ±nlanan 'Zuhal Topal'la' ve Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' adlÄ± programlara yaklaÅŸÄ±k 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yÄ±lda RTÜK'ün evlilik programlarÄ±na verdiÄŸi para cezasÄ± 11,2 milyon lirayÄ± aÅŸtÄ±.

 

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