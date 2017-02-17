Ana Sayfa | MEDYA 17/02/2017 12:13

Ä°Ã§erde dizisinin 20.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Mert testten geÃ§ebilecek mi


Ä°Ã§erde dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de gerilim devam ediyor. Bu hafta Mert ve Sarp arasÄ±nda neler yaÅŸanacak?

Fragmandaki önemli geliÅŸmelerden, Mert'e geçen bölümde "Celal'i öldür aileni al" yazÄ±lÄ± not gelmiÅŸti. Mert'in bundan sonra kafasÄ± karÄ±ÅŸtÄ±. Mert yeni bölüm fargmanÄ±nda Celal Baba'ya silah doÄŸrultarak "ailemi bulmak için her ÅŸeyi yaparÄ±m" diyor. Celal Baba, Sarp'Ä±n, kÄ±zÄ±nÄ± sevdiÄŸini öÄŸrenince deliye dönmüÅŸ onu öldürmek istemiÅŸti. Yeni bölüm fragmanÄ±nda da Celal Baba "asÄ±l testin ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor Sarp" diyor.

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