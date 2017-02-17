Birkan ve Sevgi'nin Ã§Ä±plak yatak pozlarÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°zdivacÄ±n Ã§ok konuÅŸulan damat adayÄ± Birkan'Ä±n daha Ã¶nce Ã§Ä±kan yatak pozlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zuhal Topal'a bir bomba daha patlattÄ±. Sevgi'yle Ã§ekilmiÅŸ yatak pozlarÄ±nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine kanalÄ±n bu duruma ne yapacaÄŸÄ± merak konusu.

Star TV ekranlarÄ±nda sunduÄŸu izdivaç programÄ±nda yaÅŸanan skandallarla gündeme gelen Zuhal Topal'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tacak bir görüntü daha ortaya çÄ±ktÄ±. Daha önce damat adaylarÄ±ndan Birkan ve Sevgi'nin görüntüleri ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ ve büyük yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi benzer bir skandal daha yaÅŸandÄ±. Bu kez ortaya çÄ±kan ve sosyal medyada elden ele dolaÅŸan fotoÄŸraftaki kiÅŸilerin damat adayÄ± Birkan ve gelin adayÄ± Esmira olduÄŸu öne sürüldü.

Ä°ÅŸte sosyal medyada dolaÅŸan o fotoÄŸraf: