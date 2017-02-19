Ana Sayfa | MEDYA 19/02/2017 10:24

Kanal D'den kovulan Ä°rfan DeÄŸirmeci dava aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor


Kanal D'nin sabah haberlerini sunan Ä°rfan DeÄŸirmenci, referandumda "hayÄ±r" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± ve referandumla ilgili bir haberi sunarken kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler Ã¼zerine kanaldan kovulmuÅŸtu. TazminatÄ±nÄ± bile alamayan DeÄŸirmenci, kanala dava aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yirmi maddelik açÄ±klama ile 16 Nisan'da yapÄ±lacak olan referandum da 'hayÄ±r' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Ä°rfan DeÄŸirmenci Kanal D sabah haberleri görevinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kanal ile yollarÄ± ayrÄ±lan DeÄŸirmenci yeni yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iÅŸten gönderilmesini mahkemeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti. TazminatÄ±nÄ± almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kaç gün önce takipçileri ile paylaÅŸan DeÄŸirmenci, "Ä°ÅŸ mahkemeleri, müsaitseniz geliyoruz. Belki, tazminat için susma ÅŸartÄ± koÅŸan sermayeye basÄ±n emekçisinin haklarÄ±nÄ± anlatÄ±rsÄ±nÄ±z" yazdÄ±.

 

 

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