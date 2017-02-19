Ana Sayfa | MEDYA 19/02/2017 11:57

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m bile ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± yarÄ±ÅŸmadaki soruyu gÃ¶ren herkes hata sandÄ±


Kim Milyoner Olmak Ä°ster sunucusu Murat YÄ±lÄ±dÄ±rÄ±m, 60 bin TL'lik "Hippopotomonstrosesquippedaliophobia korkusundan muzdarip biri hangisinden korkar?" sorusunu kusursuz bir ÅŸekilde kelimeyi telaffuz etti.

Dün akÅŸam Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sunuculuÄŸunda ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan Kim Milyoner Olmak Ä°ster'in yeni bölümünde, uzun Latince kelimenin anlamÄ± soruldu. Bu ilginç sorunun cevabÄ± da kendisi kadar ilgi çekiciydi. DeÄŸeri 60 bin lira olan soruyu gören yarÄ±ÅŸmacÄ±, "x2" joker hakkÄ±nÄ± kullanmayÄ± seçti. Önce 'D - HatalÄ± Hecelemekten' yanÄ±tÄ±nÄ± veren yarÄ±ÅŸmacÄ±, bu seçimiyle yanÄ±ldÄ±. Ä°kinci seçiminde 'B-Uzun Kelimeler' diyerek doÄŸru cevabÄ± verdi.

 

 

 

 

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