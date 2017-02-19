Survivor 2017'den elenen yarÄ±ÅŸmacÄ±dan Ä°lhan MansÄ±z'a manidar gÃ¶nderme

Survivor 2017'de ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan elenen Seda Demir, aÅŸk itirafÄ±nda bulunduÄŸu Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n Ã¶dÃ¼l oyunundaki durumunu anlattÄ±.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programÄ±na konuk olan Seda Demir'e, "Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n ödül oyununda dokunulmazlÄ±k kaybetmeye razÄ± olduÄŸunu söylemesi soru iÅŸareti yarattÄ±. Acaba takÄ±mdan bazÄ± kiÅŸileri göndermek istiyorlar mÄ±, yoksa gerçekten açlÄ±ÄŸa dayanamÄ±yorlar mÄ±?" sorusu yöneltildi.Seda Demir, "Ä°lhan MansÄ±z ile ilgili yüzde 50 yüzde 50 bir tespitim vardÄ±. Güce dayalÄ± bir dokunulmazlÄ±k oyunu (halter) vardÄ±. O oyunda bize stratejiyi belirleyen, hatta gönüllülere de öÄŸreten kiÅŸi Ä°lhan'dÄ±. Gönüllülerden birisi 'Sizden öÄŸrendik' dedi. Ancak son oyunda Sema'nÄ±n en çok aÄŸÄ±rlÄ±k hissedilecek kÄ±sma astÄ±. Oyunun ardÄ±ndan her defasÄ±nda 'Benim yüzümden oldu, kusura bakmayÄ±n' dedi. En önemli yerde yanlÄ±ÅŸ yapmasÄ± bana enteresan yaptÄ±. Yüzde yüz bilemem. Çok zeki birisi. Galibiyet için varolan birisi. Öyle büyük bir hata yapar mÄ±? Bana çok enteresan geldi. Bu suçlama deÄŸil, bir tespitte bulunuyorum" ifadelerini kullandÄ±.