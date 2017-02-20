Survivor'da Acun haberi verdi yarÄ±ÅŸmacÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

Survivor 2017 GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Sadin, baba olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kutlamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k mutluluÄŸunu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla gÃ¶sterdi.

Survivor'Ä±n son bölümünde ünlüler takÄ±mÄ± ile gönüllüler takÄ±mÄ± bu haftaki ikinci dokunulmazlÄ±k oyunu için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Eleme konseyine kalacak 2 kiÅŸinin daha belirleneceÄŸi dokunulmazlÄ±k oyununu gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±.

DUYGU DOLU ANLAR: SADÄ°N BABA OLDUÄžUNU ÖÄžRENDÄ°

Gönüllüler takÄ±mÄ±nda yer alan Sadin BakÄ±r ise Acun IlÄ±calÄ± ikinci çocuÄŸunun dünyaya geldiÄŸini söyledi. Müjdeli haberi alan Sadin gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. ÇocuÄŸuna Ömer Seyit ismi verilen Sadin, "Günlerdir bu haberi bekliyordum. Åžu an anlatÄ±lamaz bir mutluluk içerisindeyim. Vatana millete hayÄ±rlÄ± bir evlat olarak yetiÅŸecek" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Daha sonra ise Acun IlÄ±calÄ± tarafÄ±ndan eÅŸiyle konuÅŸmasÄ±na izin verilen Sadin, 'facetime' görüÅŸmesi sonucunda çocuklarÄ±nÄ±n ve eÅŸinin saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu öÄŸrendi.