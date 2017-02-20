Ana Sayfa | MEDYA 20/02/2017 09:26

Survivor'da Acun haberi verdi yarÄ±ÅŸmacÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu


Survivor 2017 GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Sadin, baba olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kutlamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k mutluluÄŸunu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla gÃ¶sterdi.

Survivor'Ä±n son bölümünde ünlüler takÄ±mÄ± ile gönüllüler takÄ±mÄ± bu haftaki ikinci dokunulmazlÄ±k oyunu için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Eleme konseyine kalacak 2 kiÅŸinin daha belirleneceÄŸi dokunulmazlÄ±k oyununu gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±.

DUYGU DOLU ANLAR: SADÄ°N BABA OLDUÄžUNU ÖÄžRENDÄ°

Gönüllüler takÄ±mÄ±nda yer alan Sadin BakÄ±r ise Acun IlÄ±calÄ± ikinci çocuÄŸunun dünyaya geldiÄŸini söyledi. Müjdeli haberi alan Sadin gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. ÇocuÄŸuna Ömer Seyit ismi verilen Sadin, "Günlerdir bu haberi bekliyordum. Åžu an anlatÄ±lamaz bir mutluluk içerisindeyim. Vatana millete hayÄ±rlÄ± bir evlat olarak yetiÅŸecek" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Daha sonra ise Acun IlÄ±calÄ± tarafÄ±ndan eÅŸiyle konuÅŸmasÄ±na izin verilen Sadin, 'facetime' görüÅŸmesi sonucunda çocuklarÄ±nÄ±n ve eÅŸinin saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu öÄŸrendi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°Ã§erde dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Eylem her ÅŸeyi Ã¶ÄŸreniyor

Show TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin 22.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Tuba Ãœnsal'Ä±n bu bÃ¶lÃ¼mde diziye dahil olmasÄ±yla birlikte ortalÄ±k biraz daha karÄ±ÅŸÄ±yor.


Telefon yaÄŸdÄ± Mahmut Tuncer Show'da gelin adayÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Mahmut Tuncer Show'da yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok yerinden telefon geldi. Suriye uyruklu ve TÃ¼rkÃ§e bilmeyen gelinin dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu sÃ¶ylendi.


Survivor 2017'den elenen yarÄ±ÅŸmacÄ±dan Ä°lhan MansÄ±z'a manidar gÃ¶nderme

Survivor 2017'de ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan elenen Seda Demir, aÅŸk itirafÄ±nda bulunduÄŸu Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n Ã¶dÃ¼l oyunundaki durumunu anlattÄ±.